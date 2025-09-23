«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»- Απόψε στον Alpha η καθηλωτική πρεμιέρα!

Επεισόδιο 01

Για τις οικογένειες του Συριανού Βούλγαρη και του Μανιάτη Καπετανάκου, η Μεγαλοβδοµάδα του 1964 ξεκινάει όπως κάθε άλλη χρονιά. Με την θρησκευτική ευλάβεια των Παθών και την αναµονή της Ανάστασης. Μόνο που η Ανάσταση δεν θα έρθει. Οι δυο γιοι τους και κολλητοί φίλοι, Γρηγόρης Βούλγαρης και Στράτος Καπετανάκος, γίνονται εχθροί, όταν ο πρώτος µαθαίνει ότι ο δεύτερος έχει αφήσει έγκυο την αδελφή του, Λένα.

Ο Γρηγόρης τον αντιµετωπίζει κατά πρόσωπο, ο Στράτος στην αρχή το αρνείται και στο τέλος προκλητικά το παραδέχεται, αν και η Λένα ποτέ δεν αποκαλύπτει το όνοµά του. Ο Στράτος, τρελά ερωτευμένος µε την Άντζελα, πόρνη πολυτελείας στο κύκλωμα του πατέρα του Ηλία Καπετανάκου, ετοιμάζεται να κλέψει μέρος των εισπράξεων και να φύγει για Αμερική.

Την ίδια στιγμή, ο Βούλγαρης έχει κανονίσει να δώσει το νόθο παιδί της κόρης του, στην Ξένη, αδελφή της γυναίκας του Γαλήνης. Παράλληλα, δύο από τα «κορίτσια» του καμπαρέ Porto Leone, ιδιοκτησίας του Ηλία Καπετανάκου, βρίσκονται σε διαμάχη για την καρδιά του Στράτου, µε αποτέλεσμα η µία να ρίξει βιτριόλι στην άλλη. Το βράδυ της Ανάστασης η Λένα γεννάει πρόωρα, ενώ µία ακόμα αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γρηγόρη και τον Στράτο, έχει τραγική κατάληξη.

Επεισόδιο 02

Η Αλεξάνδρα ακολουθεί έντροµη τον γιο της στο νοσοκοµείο, ενώ ο Γιάμαρης δίνει τον λόγο του στον Καπετανάκο, ότι θα βρει τον υπαίτιο µέχρι την επόμενη µέρα. Η Γαλήνη προσπαθεί να διαφυλάξει τη Λένα από το να δεθεί µε το νεογέννητο βρέφος αφού είναι δρομολογημένο να φύγει στη Σύρο. Τα νέα του Στράτου φτάνουν και στην Άντζελα, γκρεμίζοντας την κόσμο της.

Η Αλεξάνδρα φεύγει από το νοσοκομείο σαν χαμένη, ενώ η Γαλήνη παρατηρεί κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του Γρηγόρη που την παραξενεύουν. Την ίδια ώρα ο Γιάμαρης ψάχνει τον Γρηγόρη, προκειμένου να του κάνει κάποιες ερωτήσεις.

Στο γραφείο του πλοιοκτήτη Ντίνου Βούλγαρη (Αντώνης Καρυστινός) : ο αστυνόμος Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης) επισκέπτεται τον παλιό του συνάδελφο στην αστυνομία, τον Ντίνο (Αντώνης Καρυστινός) που πλέον έχει παραιτηθεί και ασχολείται με την ακτοπλοϊκή του εταιρεία. Ο Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης) λέει στον φίλο του τον Ντίνο ότι είναι πολύ σωστό που ο γιος του τελευταίου, ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) εργάζεται πλέον στην εταιρεία. Αυτό θα τον κάνει ίσως να απομακρυνθεί από τις κακές συναναστροφές. Συγκεκριμένα, από τον Στράτο Καπετανάκο, το γιο του «άρχοντα» της Τρούμπας.

Στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη: Η Γαλήνη Βούλγαρη (Κλέλια Ρένεση) ανησυχεί όταν βλέπει το γιο της, τον Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης) χτυπημένο. Έχει μπλεχτεί σε καυγά, εξαιτίας του φίλου του, του Στράτου Καπετανάκου _ μια συναναστροφή που η Γαλήνη δεν επικροτεί καθόλου. Θεωρεί ότι η οικογένεια του Καπετανάκου που δραστηριοποιείται στην Τρούμπα, δεν έχει καμμία σχέση με τη δική τους, που είναι αξιοπρεπής και τυπική. Ο Γρηγόρης, στο τέλος του διαλόγου ρωτά τη μητέρα του πού είναι η αδελφή του η Λένα, την οποία ουσιαστικά – τι ειρωνεία!- η οικογένεια κρύβει στο σπίτι, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή στον Πειραιά η εγκυμοσύνη της κοπέλας…

Αστειευόμενος ο Ηλίας (Αλ. Συσσοβίτης) για την παρεμβατικότητα της γυναίκας του Αλεξάνδρας (Μαρίνα Ασλάνογλου) στη ζωή του πρωτότοκου γιού τους, του Στράτου (Άρης Αντωνόπουλος). Παρόντες στην σκηνή, ο Αντρέας (Δημήτρης Σέρφας) -ο μικρότερος γιος των Καπετανάκων και η πιστή τους οικονόμος η Ματίνα (Γιάννα Ζιάννη).

«Λέγε!» σπαράζει ο Ηλίας - όταν καταλαβαίνει ότι ο γιος του ο Στράτος, δεν τα κατάφερε. Παρόντες στην σκηνή, στο διάδρομο του νοσοκομείου η συντετριμμένη μάνα Αλεξάνδρα (Μαρίνα Ασλάνογλου) και ο Αντρέας (Δημήτρης Σέρφας), ο μικρός γιος των Καπετανάκων.