«Να μ’ αγαπάς»: Η αγάπη δεν είναι ποτέ απλή και οι επιλογές δεν είναι ποτέ εύκολες.

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή.

Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά.

Θεσσαλονίκη 1998: Η Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

Τώρα, 27 χρόνια μετά, η Ζωή είναι παντρεμένη με τον πλούσιο μεγαλοεπιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά, ο οποίος έχει ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο, τον Ορφέα. Μαζί αποκτούν άλλα δύο παιδιά, τον Χάρη και την Εβίτα, και ζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή στην έπαυλή τους.

Τα δίδυμα παιδιά, Λευτέρης και Φωτεινή, που η Ζωή «ξέχασε» κάπου στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνουν την ταυτότητα της μητέρας τους από τα τελευταία λόγια της γιαγιάς τους και ξεκινούν να τη βρουν.

Στο Ναύπλιο, την ώρα που το παρελθόν απαιτεί εξηγήσεις, ο Λευτέρης ερωτεύεται την ανιψιά του Θεόφιλου, την Άννα, και η Φωτεινή τον πρωτότοκο γιο του, τον Ορφέα. Η Ζωή αρνείται τα παιδιά της και προσπαθεί απεγνωσμένα να τα κρατήσει μακριά από την οικογένειά της. Όμως η Φωτεινή και ο Λευτέρης είναι αποφασισμένοι να μάθουν την αλήθεια και γίνονται ο εφιάλτης της.

Η Σοφία, μια γυναίκα που την είχαν «ξεχάσει», έρχεται να σταθεί απέναντι σε εκείνους που την πλήγωσαν και της έκλεψαν ό,τι της ανήκει.

Και ενώ παλιές πληγές ξανανοίγουν ένας μυστηριώδης, μοναχικός άντρας απ’ το παρελθόν, ο Άγγελος Μανιάτης, εμφανίζεται με μοναδικό σκοπό να καταστρέψει την οικογένεια Καλλιγά.

Καθώς παλιά μυστικά έρχονται στο φως, νέες σχέσεις και συμμαχίες διαμορφώνονται για να διορθωθούν λάθη και προδοσίες του παρελθόντος.

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

{https://www.youtube.com/watch?v=J0gtNqSoH58}