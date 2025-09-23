Εξήγησε τους λόγους που απουσιάζε τις τελευταίες ημέρες από την εκπομπή.

Μετά από λίγες ημέρες απουσίας, ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA.

Με το που βγήκαν στον αέρα, η Φαίη Σκορδά έσπευσε να σταθεί στο πλευρό του, ρωτώντας τον πώς είναι και τι ακριβώς συνέβη.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι οι τελευταίες τρεις ημέρες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, αφού συνέβησαν πολλά απρόοπτα. Ανάμεσα σε αυτά και ένα τροχαίο ατύχημα που είχε η σύντροφός του, Ελένη, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Όπως αποκάλυψε, άλλο αυτοκίνητο χτύπησε το όχημά της, ωστόσο τόσο η ίδια όσο και οι επιβάτες του δεύτερου οχήματος είναι καλά στην υγεία τους.

«Μέσα σε τρεις μέρες έχασα δύο αμάξια. Το ένα παρουσίασε βλάβη και πήραμε άλλο για τις μετακινήσεις μας. Και χθες το βράδυ, η Ελένη βγήκε για μια δουλειά και κάποιος την τράκαρε από πίσω. Ευτυχώς όλοι είναι καλά, αλλά λες και κάποιοι σκέφτονται αρνητικά. Στην πολυτάραχη ζωή μου δεν μου έχουν ξανασυμβεί τόσα πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ευχαρίστησε δημόσια τους συνεργάτες του για το ενδιαφέρον και τα μηνύματα που του έστειλαν κατά την απουσία του, τονίζοντας ότι η στήριξή τους του έδωσε δύναμη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dczybzogbcm1?integrationId=40599y14juihe6ly}