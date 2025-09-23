Το σχόλιο του Λάκη Γαβαλά που δεν άρεσε στην Άννα Βίσση.

Τέλος στη φιλία τους φαίνεται οτι έβαλαν Λάκης Γαβαλάς και Άννα Βίσση, μετά τα σχόλια του σχεδιαστή για την εμφάνιση της Άννας Βίσση στη μεγάλη της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

Οπως ανέφερε ο ίδιος τα όσα είπε παρεξηγήθηκαν από την ίδια την τραγουδίστρια η οποία μάλιστα του έστειλε μήνυμα οτι δεν επιθυμεί πλέον να είναι φίλοι.

«Η Άννα μου έστειλε μήνυμα και μου είπε οτι δεν με θέλει ποια για φίλο. Στεναχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή αλλά πλέον δεν με πειράζει. Αν κάποιος θεωρεί οτι για ένα ρούχο πρέπει να χαλαστεί μία φιλία ας το κάνει».

Η απόλυτη ελληνίδα σταρ επέλεξε για αρχή ένα κοστούμι Dolce&Gabbana και στη συνέχεια μια μαύρη ολόσωμη φόρμα γεμάτη λαμπερά στρας, κρύσταλλα και χάντρες που κρέμονταν.

Τι είχε αναφέρει ο Λάκης Γαβαλάς

Ο σχεδιαστής είχε σχολιάσει πριν από λίγες ημέρες για την εμφάνιση της τραγουδίστριας: «Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το έχω πει και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Και συνέχισε: «Βγαίνει με δεύτερο ρούχο και εκεί που νομίζω ότι είναι ένα μακρύ φόρεμα παγιέτα, κάνει ένα κρακ και αφαίρεσε το μισό ρούχο. Είχε βάλει και μια μπότα πάνω από το γόνατο, την οποία τραβούσε συνέχεια γιατί έπρεπε να πηγαίνει πάνω κάτω στη σκηνή».