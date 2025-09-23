Στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, μίλησε η Ζενεβιέ Μαζαρί, χωρίς να κρύψει τον εκνευρισμό της.

Λίγο μετά την απαστράπτουσα πρεμιέρα του GNTM, η κάμερα της εκπομπής Buongiorno, εντόπισε την Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία αναφέρθηκε στην επιστροφή του δημοφιλούς ριάλιτι μόδας και μοντέλων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου, η Ζενεβιέβ, εκφράστηκε με ενθουσιασμό για την έναρξη του project, ωστόσο δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής έθεσε ερώτηση αναφορικά με τη Βίκυ Καγιά.

Πώς τοποθετήθηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί

Αρχικά λοιπόν, απάντησε στην ερώτηση της δημοσιογράφου: «Πολλοί γράψανε ότι θυμίζει κάτι από τα παλιά, ότι λείπει η Βίκυ Καγιά από το project, τι απαντάς σε αυτό;», λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ήταν τέλειο το επεισόδιο, να μας βλέπετε γιατί θα γίνουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Θα γίνει χαμός. Είναι άδικο γιατί πέντε χρόνια με ρωτάτε για το ίδιο πράγμα. Είναι γνωστή η σχέση μου με τη Βίκυ. Εμένα προσωπικά δεν μου λείπει. Σημασία δεν έχει τι νιώθω εγώ, σημασία έχει τι νιώθει ο κόσμος. Ελπίζω να αρέσει το GNTM».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, τοποθετήθηκε αιχμηρά στην ερώτηση αναφορικά με τη Βίκυ Καγιά και τις σχέσεις που διατηρούν οι δύο γυναίκες μεταξύ τους:

«Νομίζω το έχω πει με όλους τους τρόπους σε όλες τις γλώσσες, είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, βαρέθηκα. Δεν το έχουμε κρύψει, ούτε εγώ, ούτε η Βίκυ ότι δεν έχουμε καμία σχέση. Οπότε το να με ρωτάτε είναι σαν να έχω χωρίσει και να με ρωτάτε αν μου λείπει ο πρώην μου. Ε, δεν μου λείπει»!

