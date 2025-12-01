Ο Νοέμβριος ανήκει στον Alpha!

Με σταθερό ρυθμό ανόδου και συνεχείς επιτυχίες, ο Alpha κλείνει τον Νοέμβριο κατακτώντας ακόμη μία κορυφή. Τα νούμερα τηλεθέασης στην ενημέρωση, τη μυθοπλασία και στην ψυχαγωγία επιβεβαιώνουν αυτό που έχει ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν: ο Alpha παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής της τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, για τον Νοέμβριο ο Alpha είναι πρώτος για ολόκληρη την εβδομάδα (Δευτέρα έως Κυριακή), στο σύνολο ημέρας, στο σύνολο πληθυσμού με 14,6% και στο δυναμικό κοινό 18-54 στο με ποσοστό 13,6%

Πρωτιά έχει στο ίδιο διάστημα και στην prime time (20:00 – 24:00) στo σύνολο πληθυσμού με 15,4% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 13,9%.

Εντυπωσιακή επικράτηση Alpha από την αρχή της χρονιάς !

O Alpha από την αρχή της χρονιάς σημειώνει σταθερά ανοδική πορεία και κορυφαίες επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση. Από την ενημέρωση και τη μυθοπλασία έως την ψυχαγωγία, ο Alpha παραμένει σταθερά στην κορυφή, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του κοινού.

Από την αρχή του χρόνου έως σήμερα (01.01.2025 – 30.11.2025) ο Alpha είναι πρώτος στην prime time (20:00 – 24:00) στο σύνολο πληθυσμού με 14,1% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 13,3% επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή πορεία και την εξαιρετική απόδοση της φετινής σεζόν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Alpha: Πρώτος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας από την αρχή της σεζόν!

Ο Alpha κυριαρχεί στη φετινή σεζόν (22.09.2024 – 30.11.2025), κατακτώντας την 1η θέση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συγκεκριμένα, στο σύνολο ημέρας στο σύνολο πληθυσμού είναι πρώτος με 14,4% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 13,4%.

Πρώτος είναι και στην prime time (20:00 – 24:00) τόσο στο σύνολο πληθυσμού με 16,1% όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 14,4%.

Η επιτυχία του Alpha είναι το αποτέλεσμα συνέπειας, στρατηγικής και εμπιστοσύνης, σε μια σχέση με το τηλεοπτικό κοινό που δοκιμάζεται και επιβεβαιώνεται καθημερινά.

Με πρωτιές σε ενημέρωση, σε όλες τις ζώνες και πρόγραμμα που ξεχωρίζει, ο Alpha ενισχύει ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό χαρακτήρα που χτίζει όλα αυτά τα χρόνια.