Η βαθιά εξομολόγηση για τον πατέρα της και σπουδαίο ερμηνευτή Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ, βρέθηκε σήμερα η Άννα Μπιθικώτση, όπου και παραχώρησε μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη. Η ίδια δεν ξεχνά τον πατέρα της και σπουδαίο ερμηνευτή, Γρηγόρη Μπιθικώτση, ενώ εκτός των άλλων, αποκάλυψε και λεπτομέρειες για την προσωπική- επαγγελματική του πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, στην εκπομπή που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στον τηλεοπτικό σταθμό της ΕΡΤ, η Άννα Μπιθικώτση ανέφερε πως ο καλλιτέχνης διήνυσε αρκετά δύσκολα χρόνια στην πορεία του στο χώρο.

Όσα αποκάλυψε η Άννα Μπιθικώτση για τον σπουδαίο ερμηνευτή, Γρηγόρη Μπιθικώτση

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η ίδια, δήλωσε πως ο Μίκης Θεοδωράκης, ήταν εκείνος που στάθηκε «αφορμή» για να αναγνωριστεί το ταλέντο του σπουδαίου καλλιτέχνη, δίνοντάς του την ευκαιρία να αποδείξει την αξία του.

Ανέφερε μάλιστα, πως για αρκετές δεκαετίες, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, προσπαθούσε να εισχωρήσει στο χώρο, χωρίς ωστόσο να έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα: «Ο πατέρας μου χτυπούσε πόρτες μέχρι τα 40 του χρόνια κι ήταν κλειστές. Έγινε με τον Μίκη Θεοδωράκη στη Μακρόνησο το ’47 και μοιράστηκαν το ίδιο αντίσκηνο. Είπε στον Μίκη Θεοδωράκη ότι ήταν υδραυλικός κι ότι μια μέρα θα γίνει μεγάλος τραγουδιστής».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, η Άννα Μπιθικώτση, αποκάλυψε πως η μητέρα της, πίστευε πολύ το ταλέντο του ίδιου, ενώ λίγο πριν αναγνωριστεί η φωνή του στην Ελλάδα, είχε προγραμματίσει ο ερμηνευτής να φύγει οικογενειακώς για τον Καναδά: «Όταν ο Θεοδωράκης ήρθε το ’59 στην Ελλάδα για να πει τον «Επιτάφιο» του Ρίτσου, άκουγε φωνές και καμία δεν τον συγκινούσε. Άκουσε τον πατέρα μου στο «Τρελοκόριτσο» και τον επέλεξε χωρίς να ξέρει ότι ήταν ο πατέρας μου. Οι γονείς μου ήταν έτοιμοι να φύγουν στον Καναδά.

«Από εκεί που χτυπούσε πόρτες κι ήταν κλειστές, ήρθε η ίδια η Columbia με τον Μίκη στο σπιτάκι μας, στο Περιστέρι. Ο Μίκης του είπε ότι ήρθε στον επιτάφιο της ζωής του για να τον τραγουδήσει και να πάνε ψηλά. Έτσι έγινε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης», κατέληξε η Άννα Μπιθικώτση.

