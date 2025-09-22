Η νέα παραγωγή του Alpha κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 21:00- Όσα δήλωσε η Πέγκυ Τρικαλιώτη στο φακό του «Happy Day».

Η ηθοποιός Πέγκυ Τρικαλιώτη, λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης, νέας σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», όπου μίλησε με την Σταματίνα Τσιμτσιλή για την αποψινή πρεμιέρα αλλά και το ρόλο που υποδύεται!

Ο σταθμός μεταφέρει: «Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει απόψε πρεμιέρα στις 21:00, με διπλό χορταστικό επεισόδιο και μία συγκλονιστική ιστορία γεμάτη έρωτα, πάθη και μυστικά.

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη, που υποδύεται την Θεοδώρα, τη μητέρα των 5 ηρωίδων, μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και το «Happy Day» για το ρόλο της και για την αποψινή πρεμιέρα της σειράς.

Όσα αποκάλυψε η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Η ταλαντούχα ηθοποιός αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι «Όταν έχεις ένα βιβλίο της Λένας Μαντά, το οποίο είναι ένα βιβλίο που έχει αγαπηθεί από πάρα πολύ κόσμο. Μιλάγαμε με τη Λένα και μου έλεγε πόσος πολύς κόσμος το έχει διαβάσει - δεν έχει σχέση μόνο με τις πωλήσεις – και πόσοι άνθρωποι το έχουν διαβάσει, πλάι σε αυτούς που το έχουν αγοράσει. Καταλαβαίναμε εξ αρχής ότι θα γίνει κάτι καλό» αναφέρει.

Σε σχέση με την παραγωγή τόνισε ότι «είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Καταλαβαίναμε πολύ καλά ότι το υλικό που βγαίνει είναι από ένα επίπεδο και πάνω. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά». Αναφερόμενη στο ρόλο του Γιώργου Χρυσοστόμου, του τηλεοπτικού της συζύγου σε αυτή τη σειρά τόνισε ότι είναι «ο πατέρας ο οποίος φεύγει κι αυτή η επιλογή αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή αυτών των 6 γυναικών, της μητέρας και των 5 κοριτσιών».

Σχετικά με την εμπειρία των γυρισμάτων, η Πέγκυ Τρικαλιώτη απάντησε: «Πολύ ωραία το έχω βιώσει. Ήμασταν σε ένα συγκεκριμένο μέρος όλοι μαζί, σε ένα συγκεκριμένο συνεργείο, ενώ τα κορίτσια έχουν πολλά γυρίσματα σε πολλά διαφορετικά μέρη. Ο δικός μου ρόλος (της Θοδώρας) είναι στην αρχή και στο τέλος πολύ έντονος. Σε όλο το υπόλοιπο, έρχομαι ως μνήμη των κοριτσιών, τις στιγμές που χρειάζεται να τους πει κάτι η μαμά τους, κάτι να θυμηθούν, κάτι να σκεφτούν, μες στην καθημερινή ζωή τους. Γιατί έχει άλλη εποχή το σήμερα των κοριτσιών με το χθες των κοριτσιών. Το τελευταίο έρχεται σα μνήμη».

Στο βιβλίο το κάθε ένα κεφάλαιο είναι η ξεχωριστή ιστορία της κάθε ηρωϊδας. Στη σειρά, οι ιστορίες προβάλλονται παράλληλα: «Αυτό είναι και το δύσκολο. Στη σειρά βλέπεις παράλληλα τις ζωές τους. Οι ιστορίες είναι οι ίδιες».

Τέλος, αναφέρθηκε στην ερώτηση που της κάνουν πολλές φορές, εάν είναι η σειρά πιστή στο βιβλίο: «Είναι φυσικό να μην είναι απολύτως πιστή. Όταν κάνεις κάποια αρκετά επεισόδια πάνω σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να βάλεις π.χ ένα καινούργιο χαρακτήρα».

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο στον Alpha!

