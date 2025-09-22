Η απόλυτη «μαύρη κωμωδία του ΑΝΤ1, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 22:30.

Η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, κάνει πρεμιέρα με σκοπό να χαρίσει απεριόριστες στιγμές γέλιου και ίντριγκας, με τρία αδέρφια να μαθαίνουν την αλήθεια για το παρελθόν του πατέρα τους.

Ο Λευτέρης Τσατσάνης- ο πατέρας- έφυγε από τη ζωή χωρίς να έχει εκμυστηρευτεί το παρελθόν του στα τρία του παιδιά, ενώ πλέον κρυμμένα μυστικά και μια λεία τριών εκατομμυρίων ευρώ, έρχονται για να ανατρέψουν τα δεδομένα. Ποιος λέει την αλήθεια;

«Γιατί ρε πατέρα» - Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα. Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1, μεταφέρει χαρακτηριστικά: «H κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» κάνει πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 22:30 και κάθε Δευτέρα θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30 στο 1ο επεισόδιο

Τρία ετεροθαλή αδέρφια, ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή επανενώνονται με αφορμή τον θάνατο του βιολογικού τους πατέρα, Λευτέρη Τσατσάνη.

Παράλληλα, την ίδια μέρα μονοπωλεί τις ειδήσεις η ληστεία γνωστού επιχειρηματία με λεία 3.000.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, τ’ αδέρφια ενημερώνονται μετά την κηδεία του πατέρα τους ότι είναι οι βασικοί κληρονόμοι ενός κομμωτηρίου! Κι ενώ πάνε να τσεκάρουν τη νέα τους επιχείρηση, εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνέταιρος του πατέρα τους, απαιτώντας να του επιστρέψουν τα λεφτά της ληστείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα αδέρφια μαθαίνουν σοκαρισμένα το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα τους και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα. Ένας από τους τρεις όμως λέει ψέματα…».

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=ILum89G8YR8}