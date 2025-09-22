Οι πρεμιέρες των τηλεπαιχνιδιών σήμερα στην τηλεόραση.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά δυναμικά και τα αγαπημένα τηλεπαιχνίδια επιστρέφουν στις οθόνες μας, δίνοντας ρυθμό και διασκέδαση στα απογεύματά μας.

Από σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, οι τηλεθεατές θα έχουν ξανά την ευκαιρία να απολαύσουν τους πιο δημοφιλείς τίτλους με νέες σεζόν, ανανεωμένο πρόγραμμα και εκπλήξεις.

Στο MEGA κάνει πρεμιέρα η 5η σεζόν του The Chase, με τη Μαρία Μπεκατώρου να υποδέχεται παίκτες που δοκιμάζουν τις γνώσεις τους απέναντι στους «Chasers».

Στον ANT1, η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει με το Ρουκ Ζουκ σε νέα ώρα προβολής, ενώ λίγο αργότερα τη σκυτάλη παίρνει το 5Χ5 με τον Θάνο Κιούση, το οποίο συνεχίζει να χαρίζει στιγμές γέλιου και αγωνίας.

Το STAR φέρνει πίσω δύο μεγάλες επιτυχίες: το Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον διαχρονικό Τροχό της Τύχης με τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Και τα δύο παιχνίδια επιστρέφουν με φρέσκο αέρα, κρατώντας όμως τον γνώριμο χαρακτήρα που αγαπά το κοινό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, στον Alpha ανανεώνεται το ραντεβού με το Deal, το παιχνίδι που συνδυάζει στρατηγική, τύχη και έντονη αγωνία.