Πώς διαμορφώθηκαν τα τηλεοπτικά προγράμματα των καναλιών- Οι εκπομπές της νέας σεζόν

Η νέα τηλεοπτική σεζόν, έχει σχεδόν φτάσει, με εκπομπές, συμφωνίες και νέα προγράμματα να έχουν ήδη διαμορφωθεί.

Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί, φαίνεται πως έχουν ολοκληρώσεις όλες τις απαραίτητες διαδικασίες εν όψη της νέας σεζόν, με τη μια πρεμιέρα να διαδέχεται την άλλη. Νέες εκπομπές να έρχονται στο προσκήνιο και συνεργασίες από τις προηγούμενες σεζόν να συνεχίζονται και φέτος.

Έτσι, πλην ορισμένων εξαιρέσεων και σύμφωνα με τον ΤύποTv, τα προγράμματα, όλων των καναλιών, έχουν διαμορφωθεί ως επί το πλείστον, με τους συμμετέχοντες να παίρνουν τη θέση τους στο πλατό σιγά- σιγά.

Όλες οι εκπομπές της νέας σεζόν

ΑΝΤ1

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στους τηλεοπτικούς δέκτες του ΑΝΤ1, εμφανιζόταν καθημερινά η Κατερίνα Καραβάτου με τους συνεργάτες της στο «Καλοκαίρι Παρέα», με την ίδια να μην έχει «κλειδώσει» μέχρι τώρα το ρόλο της στο χειμερινό πρόγραμμα.

Με την νέα σεζόν λοιπόν, στον ΑΝΤ1, θα εμφανίζονται οι εξής εκπομπές: Στην πολύ πρωινή ζώνη, ο Παναγιώτης Στάθης, διαδέχεται τον Γιώργο Παπαδάκη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Αμέσως μετά τη σκυτάλη αναλαμβάνει στην πρωινή ζώνη, για ακόμη μια χρονιά, ο Γιώργος Λιάγκας με τους συνεργάτες του και την εκπομπή «Το πρωινό». Η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με το σταθμό, με την νέα της εκπομπή «Moments of your life», αλλά και το γνωστό τηλεπαιχνίδι «Ρουκ- Ζουκ».

Παράλληλα, ακόμη δύο τηλεπαιχνίδια, επρόκειτο να συνεχίσουν την πορεία τους και φέτος, με το «5Χ5» και τον Θάνο Κιούση να έχουν «δώσει τα χέρια», ενώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κρατάει για ακόμη μια χρονιά τη θέση του στο: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Στις βραδινές εκπομπές και πάλι το «The 2Night Show» με τον Αρναούτογλου συνεχίζει με το «Ράδιο Αρβύλα», να αναμένεται. Σε δεύτερο χρόνο το «The Road Show» και τους «Dragons' Den», επιστρέφουν, ενώ ο Νίκος Χατζηνικολάου, διατηρεί για ακόμη μια φορά τη θέση του.

Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, αναμένεται η Ελένη Τσολάκη.

ALPHA

Το κανάλι του ALPHA, φαίνεται να έχει αναθέσει τους ρόλους με το πρόγραμμα εκπομπών του να διαμορφώνεται ως εξής: Νωρίς το πρωί το «Happy Day» καλημερίζει το τηλεοπτικό κοινό, ενώ με την σειρά της η Κατερίνα Καινούργιου με την εκπομπή «Super Κατερίνα», επιστρέφει ανανεωμένη.

Το απόγευμα, ο Γιώργος Θαναηλάκης «κλείνει» το «Deal», ενώ ο Φάνης Μουρατίδης, επιστρέφει με το «Money Drop».

Τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, ο Γιώργος Μάνεσης συνεχίζει με την ενημερωτική – ψυχαγωγική του εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», ενώ τα ηνία δίνει στην Ναταλία Γερμανού και τη μεσημεριανή ζώνη με το «Καλύτερα δε γίνεται!».

STAR

Το STAR, παραμένει πιστό σε πολλές από τις εκπομπές της προηγούμενης σεζόν που γνώρισαν την επιτυχία, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να συνεχίζουν για 4η χρονιά το «Breakfast@Star» και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», να παραμένει σταθερή αξία.

Στην απογευματινή ζώνη, το «Cash or Trash», επιστρέφει, ενώ για ακόμη μια χρονιά θα δώσει το παρών ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Νατάσα Κουβελά με τον «Τροχό της τύχης». Παράλληλα, προστίθεται ένα ακόμη δυνατό χαρτό με το νέο τηλεπαιχνίδι «Το Club του 1%». Στην βραδινή ζώνη, αναμένεται να επιστρέψουν τρεις πολυσυζητημένες εκπομπές: «Η Φάρμα», το «GNTM» και το «MasterChef» να ετοιμάζεται για το 10ο κύκλο του.

ΟPEN

Στον ΟΡΕΝ, η μέρα ξεκινάει με την «Ώρα Ελλάδος» και τους Γιάννη Κολοκυθά και Μάνο Νιφλή, ενώ αμέσως μετά τα ηνία παίρνουν ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου. Το μεσημέρι, έρχεται ο Θανάσης Πάτρας με ψυχαγωγικό πρόγραμμα, και ακολουθούν ο Σπύρος Χαριτάτος με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και τις «Καθαρές Κουβέντες» που ήδη έκαναν πρεμιέρα.

Τέλος, την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, αναμένεται να βρεθεί στο πλατό ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Ιωάννα Μαλέσκου.

ΣΚΑΙ

Στον ΣΚΑΙ, η πρωινή ενημέρωση ξεκινάει από τις 05:00 με την «Πρώτη Εικόνα», ακολουθεί το «Σήμερα», στις 06:00 το πρωί και τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι «Αταίριαστοι» με τους Χρήστο Κούτρα και ο Γιάννη Ντσούνο.

Σε δεύτερο χρόνο, στις 11:45 έρχεται το «LIVE YOU» και στην συνέχεια το «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, αναλαμβάνει η Φαίη Μαυραγάνη στις 5:30 με το «Καλημέρα» και οι «Δεκατιανοί» με το δημοσιογραφικό δίδυμο του Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη.

Το μεσημέρι, έρχεται με μεταγραφή από Κώστας Τσουρός με την εκπομπή «Το ‘χουμε».

Τέλος, στην βραδινή ζώνη, αναμένεται η πρεμιέρα του «Exathlon», ενώ συνεχίζεται και η εκπομπή «Η Ελλάδα ψηφίζει». Ταυτόχρονα ωστόσο, ο σταθμός περιμένει και την επάνοδο των εκπομπών «The Voice», «Survivor» και μια νέα προσθήκη με παρουσιαστή τον Μάρκο Σεφερλή και το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «The Floor».

MEGA

Το MEGA, για την πρωινή ενημέρωση έχει ήδη δημοσιεύσει το τρέιλερ της εκπομπής «Κοινωνία ώρα MEGA» με Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, ενώ αμέσως μετά η Φαίη Σκορδά, μένει πιστή στο ραντεβού της με το «Buongiorno».

Τα μεσημέρια αναλαμβάνει ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News» και το απόγευμα επιστρέφει η Μαρία Μπεκατώρου με το «The Chase». Παράλληλα, τα βράδια της Παρασκευής η Αγγελική Νικολούλη, αναλαμβάνει δράση με το «Φως στο Τούνελ» και τα πρωινά του Σαββατοκύριακου ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα, συνεχίζουν στην πολύ πρωινή ενημερωτική εκπομπή, με την Σίσσυ Χρηστίδου να παίρνει τη σκυτάλη με το «Χαμογέλα και πάλι!».

ΕΡΤ

Η πρωινή ενημέρωση στην ΕΡΤ μεταφέρεται στο ERT News όπου στις 07:00, αναλαμβάνουν ο Κρατερός Κατσούλας και η Μαρία Ηλιάκη. Καθημερινά. Συνεχίζονται οι εκπομπές: «Πρωίαν σε είδον» και «Στούντιο 4», ενώ έρχεται και μια νέα προσθήκη, το τηλεπαιχνίδι «Στην πίεση».

Παράλληλα, τα πρωινά του Σαββατοκύριακου η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης εμφανίζονται με το «Καλημέρα είπαμε;», ενώ συνεχίζεται να προβάλεται και η εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» με τον Ανδρέα Λαγό.

Τα βράδια, συνεχίζονται οι εκπομπές: «Παρέα» και «Μαμά-δες»