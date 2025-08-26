Games
Life

Exathlon: Πρεμιέρα στον ΣΚΑΙ με τον Γιώργο Καράβα- Δείτε το τρέιλερ

Exathlon: Πρεμιέρα στον ΣΚΑΙ με τον Γιώργο Καράβα- Δείτε το τρέιλερ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ SKAI.gr
Έρχεται η μεγάλη πρεμιέρα του Exathlon με τον Γιώργο Καράβα- 31 Αυγούστου στις 21.00

Λίγε ημέρες έμειναν, μέχρι την επίσημη πρεμιέρα του νέου τηλεοπτικού προγράμματος, Exathlon, με τον παρουσιαστή Γιώργο Καράβα, να υποδέχεται τους συμμετέχοντες και το τηλεοπτικό κοινό μέσα από το στίβο.

Στο νέο τρέιλερ που βγήκε στη δημοσιότητα από τη συχνότητα του σταθμού του ΣΚΑΙ, εμφανίζεται ο παρουσιαστής, μέσα από το στίβο μάχης, με τους παίχτες να λαμβάνουν δράση για να κατακτήσουν τον τίτλο του «κορυφαίου αθλητή».

Πρεμιέρα για το Exathlon στο ΣΚΑΙ

Σύμφωνα λοιπόν με το τρέιλερ του παιχνιδιού, είκοσι παίχτες, χωρισμένοι σε δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωποι στο πεδίο μάχης. Παλιοί γνώριμοι που ξανά συστήνονται μεταξύ τους αλλά και με το τηλεοπτικό κοινό, σε ένα νέο, ανατρεπτικό, γεμάτο αγωνία και αθλήματα παιχνίδι.

«Σας καλωσορίζω στο Exathlon, στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό αθλητικό event! Ξεκινάμε!», δηλώνει ο Γιώργος Καράβας.

Το τρέιλερ της εκπομπής κορυφώνει την αγωνία των τηλεθεατών οι οποίοι καλούνται να δείξουν τις δυνάμεις και τις αντοχές τους υπό νέους όρους και προϋποθέσεις.

Χαρακτηριστικά, στο ολιγόλεπτο σποτ του σταθμού, αναφέρεται: «Δύο ομάδες, 20 αθλητές και αθλήτριες έρχονται στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό αθλητικό event για να λύσουν τις διαφορές τους. Μόνο δύο, μία γυναίκα και ένας άντρας θα κατακτήσουν τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή. Παλιοί αντίπαλοι, νέο πεδίο μάχης! Ξέρεις καλά ποιοι είναι! Τώρα θα μάθεις τι μπορούν; Exathlon, η ρεβάνς ξεκινά».

Έτσι λοιπόν, η νέα τηλεοπτική σεζόν στο ΣΚΑΙ, ξεκινάει με το αθλητικό παιχνίδι, Exathlon, που επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21.00, με τον Γιώργο Καράβα, να αναλαμβάνει τα ηνία της παρουσίασης, για να μεταφέρει τα όσα επρόκειτο να συμβούν.

Οι αθλητές, είναι παλιοί γνώριμοι μεταξύ τους, έχουν δείξει τις ικανότητές τους και πλέον καλούνται να τις αποδείξουν σε ένα συναρπαστικό στίβο. Στην εξέλιξη του παιχνιδιού, αναμένεται να ξεχωρίσουν δύο πρόσωπα. Ένας άνδρα και μια γυναίκα, με σκοπό να κερδίσουν τον τίτλο του «κορυφαίου αθλητή της Ελλάδας».

Τέλος, να σημειωθεί, πως τόσο ο παρουσιαστής – όσο και οι παίχτες, έχουν ήδη μεταφερθεί στον Άγιο Δομίνικο, μετρώντας αντίστροφα της μέρες για την έναρξη!

{https://www.youtube.com/watch?v=m7fRDwtJ_fs}

