Mega: Αλλαγή προγράμματος - Η επίσημη ανακοίνωση

Mega: Αλλαγή προγράμματος - Η επίσημη ανακοίνωση Φωτογραφία: Youtube Screenshot/ MEGA TV- OFFICIAL
Έρχονται αλλαγές μέσα στις επόμενες εβδομάδες για το πρόγραμμα του Mega.

Λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, το Mega, διαμορφώνει το πρόγραμμά του, τόσο για την Τετάρτη 27 Αυγούστου, το βράδυ, όσο και για τα επόμενα Σαββατοκύριακα που ακολουθούν, στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Ταυτόχρονα, από την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και στις 5 του ίδιου μήνα, η τηλεοπτική σειρά «Σαββατογεννημένες», αλλάζει ώρα.

Οι αλλαγές προγράμματος του Mega

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού το πρόγραμμα, διαφοροποιείται και προσαρμόζεται ως εξής:

1. Ο 1. Ο αγώνας την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 22.00 θα είναι Μπενφίκα-Φενέρμπαχτσε.

2. Το Σάββατο 30 Αυγούστου το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

13:30 Νοηματικό Δελτίο

13:40 Η Νταντά (QR)[S151]

15:40 Δέκα Λεπτά Κήρυγμα (E) [S135]

3. Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

13:30 Νοηματικό Δελτίο

13:40 Η Νταντά (QR)[S151]

15:40 Δυο Ξένοι (E)[S102]

Οι ελληνικές ταινίες «ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΓΙΑ ΔΕΚΑ» (13:40 6/9) & «ΤΟ ΘΥΜΑ» (13:40 13/9) δεν θα μεταδοθούν.

4. Επίσης την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου η ώρα έναρξης της σειράς «Δυο ξένοι» [S102] είναι 15:40.

5. Από την Δευτέρα 1 έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 14:20 στη θέση της σειράς «ΣΑΒΒΑΤΟΓΕΝΗΜΕΝΕΣ» (Ε) [S153] θα μεταδοθεί η σειρά «ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑ» (Ε) [S135].

