Ο ΣΚΑΪ ανοίγει τη σεζόν της ενημέρωσης - Ξεκινά στις 25 Αυγούστου

Εκκίνηση της νέας τηλεοπτικής σεζόν κάνει ο ΣΚΑΪ στις 25 Αυγούστου με την έναρξη των ενημερωτικών εκπομπών του.

Ο ΣΚΑΪ, επιστρέφει στην ενημέρωση και η πρεμιέρα των τηλεοπτικών, καθημερινών εκπομπών, βρίσκεται μια ανάσα μακριά. Πιο συγκεκριμένα, ο τηλεοπτικός σταθμός, θα ξεκινήσει να δίνει καθημερινά το παρών από την Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Αναλυτικότερα, το καθημερινό, ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού θα ξεκινάει στις 05:00 το πρωί και θα ολοκληρώνεται με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Τόσο το δημοσιογραφικό δυναμικό – όσο και το τεχνικό επιτελείο είναι έτοιμο να αναλάβει δράση για ακόμη μια χρονιά, διατηρώντας τον χαρακτήρα του τηλεοπτικού σταθμού.

Το πρόγραμμα των ενημερωτικών εκπομπών του ΣΚΑΪ

Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμός έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειας και από Δευτέρα 25 Αυγούστου, οι τηλεθεατές, θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται καθημερινά.

Στις 05:00 η ενημέρωση ξεκινάει με την «Πρώτη Εικόνα»

Παρουσιαστές της εκπομπής ο Άκης Παυλόπουλος και η Μάρω Καρούση. Συγκεκριμένα, η επικαιρότητα για τον ΣΚΑΪ, θα ξεκινάει νωρίς το πρωί με τους δύο δημοσιογράφους να μεταφέρουν τα γεγονότα της επικαιρότητας αλλά και όλα όσα διαδραματίζονται τις βραδινές ώρες. Καθημερινά, η εκπομπή θα δίνει το παρόν από Δευτέρα έως Παρασκευή με ρεπορτάζ και αναλύσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=Yl-_vEu-w_Q}

Στις 06:00 έρχεται το «Σήμερα»

Τη σκυτάλη της επικαιρότητας αναλαμβάνει το δημοσιογραφικό δίδυμο: ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος που ανανεώνουν για ακόμη μια χρονιά την συνεργασία τους. Στην εκπομπή, οι δύο παρουσιαστές αναλαμβάνουν να μεταφέρουν την είδηση και τις εξελίξεις στο τηλεοπτικό κοινό.

{https://www.youtube.com/watch?v=93V4rNQ24So}

Οι «Αταίριαστοι» στις 09:40

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος, επιστρέφουν στο ΣΚΑΪ για 12η χρονιά, με την εκπομπή τους να προβάλλεται καθημερινά από τις 9.40 το πρωί. Οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές λοιπόν, αναλαμβάνουν να μεταφέρουν, να συζητήσουν και να αναλύσουν την επικαιρότητα με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Ενώ αναλαμβάνουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν κάθε πολίτη.

{https://www.youtube.com/watch?v=8SUf7kJ3v_A}

Ακολουθεί το «LIVE YOU» στις 11:45

Το επίκεντρο της προσοχής στρέφεται προς τον πολίτη, τα ερωτήματα, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους. Στόχος της εκπομπής η αμεσότητα και τα όσα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο.

«Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στις 5:30

Κάθε Σαββατοκύριακο η παρουσιάστρια θα δίνει το παρόν από νωρίς το πρωί, στις 05:30. Σκοπός της εκπομπής να μεταδίδεται η είδηση όπως ακριβώς είναι, δίνοντας απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα. Η πρεμιέρα για το «Καλημέρα», έρχεται το τελευταίο Σάββατο του μήνα, στις 30 Αυγούστου και η Φαίη Μαυραγάνη, θα μένει πιστή στο ραντεβού της με τους τηλεθεατές.

{https://www.youtube.com/watch?v=nCF88ETPJKk}

Οι «Δεκατιανοί» με τον Γιάννη Πιτταρά και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, παίρνουν τη σκυτάλη

Με ένα πλούσιο περιεχόμενο, άμεση επικοινωνία και πιστοί στο ραντεβού τους, οι δημοσιογράφοι επιστρέφουν για να αναλύσουν, να μεταφέρουν και να συζητήσουν την είδηση ζωντανά, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:40.

{https://www.youtube.com/watch?v=GZNCkhUioew}