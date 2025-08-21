Επιστρέφει «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα – Δείτε το trailer

Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει! Το επίσημο trailer της εκπομπής «Το Πρωινό».

Στη δημοσιότητα ήρθε σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, το επίσημο trailer της εκπομπή «Το Πρωινό» με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα. Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1, μένει πιστός στις παραδόσεις του και αναμένει την έναρξη της καθημερινής, πρωινής εκπομπής.

Το trailer που κυκλοφόρησε σήμερα αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ομάδα του παρουσιαστή, με την οποία θα πορευτεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Με χιουμοριστική διάθεση αλλά και έμφαση στην έγκυρη ενημέρωση, το βίντεο προϊδεάζει για το νέο ύφος της εκπομπής.

«Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στο ΑΝΤ1, επιστρέφει

Αναλυτικότερα λοιπόν, μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», παρουσιάστηκε το trailer της εκπομπής, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια της τηλεοπτικής ομάδας, πως επρόκειτο για μια ανατρεπτική σεζόν, με νέες συνεργασίες, χωρίς ωστόσο να χάνεται το κύρος της εκπομπής και ο χαρακτήρα που γνωρίζουν οι τηλεθεατές.

Σκηνοθετικά λοιπόν στο trailer, ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας, παρουσιάζεται να αποστέλλει προσωπικό μήνυμα σε κάθε του συνεργάτη, με έναν ευφάνταστο και μάλλον πρωτοποριακό τρόπο, χωρίς να λείπει και το σχόλιο του ιδίου προς τον κάθε έναν.

Αμέσως μετά, ο ίδιος, δημοσίευσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, μια ιστορία στην οποία φαίνεται να απολαμβάνει τις διακοπές του στην Κεφαλονιά λέγοντας:

«Λοιπόν, ερχόμαστε! Το Πρωινό, ένα και καλό. Προς το παρόν όμως, αυτό εδώ. Μαγικό», δήλωσε και γύρισε την κάμερα προς το καταγάλανο νησί του Ιονίου στο οποίο βρίσκεται.

Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί, πως η ομάδα του Γιώργου Λιάγκα για φέτος έχει «κλειδώσει» με τα εξής ονόματα: Φωτεινή Πετρογιάννη, Τάσο Τεργιάκη, Δέσποινα Καμπούρη, Γιώτα Κηπουρού και Πάνο Κατσαρίδη. Μάλιστα, όπως είχε γίνει γνωστό στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα για την φετινή σεζόν, θα ήταν και η Σάσα Σταμάτη, ωστόσο κάτι τέτοιο μάλλον δεν θα πραγματοποιηθεί.