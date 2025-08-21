Games
Klavdia: Νέο δελεαστικό επαγγελματικό βήμα για την ερμηνεύτρια

Klavdia: Νέο δελεαστικό επαγγελματικό βήμα για την ερμηνεύτρια Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @klavdiaitiz
Αναμένεται η απάντηση της Klavdia για νέες συνεργασίες που αφορούν την επαγγελματικής της καριέρας.

Η Klavdia, από τα προκριματικά της Eurovision 2025, μέχρι και σήμερα, βρίσκεται ψιλά στη λίστα αναζητήσεων, με την ερμηνεία της να σαρώνει τόσο στον τελικό του διαγωνισμού – όσο και στα φετινά καλοκαιρινά hits.

Η ίδια λοιπόν, η οποία προ ημερών έκλεισε τα 23 χρόνια, έχει δεχτεί μια άκρως δελεαστική πρόταση για την επερχόμενη σεζόν, με την αγωνία για τους θαυμαστές της, να κορυφώνεται μέχρι να δώσει την τελική της απάντηση.

Ποιο θα είναι το επόμενο επαγγελματικό βήμα της Klavdia;

Αναλυτικότερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα», η πολυσυζητημένη νεαρή ερμηνεύτρια, έχει δεχτεί πρόταση ώστε να συμμετάσχει σε μουσικό σχήμα με τους καλλιτέχνες: Αντώνη Ρέμο και Χρήστο Μάστορα στο «Nox». Η ίδια ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει την τελική της απάντηση, η οποία αναμένεται να έρθει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου, αναφέρθηκε πως αρχικά είχε γίνει πρόταση σε μια άλλη τραγουδίστρια προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχήμα, ωστόσο η απάντησή της ήταν αρνητική. Μέχρι τώρα ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό το καλλιτεχνικό όνομα, ενώ σύμφωνα με την εκπομπή η ίδια, φαίνεται να έκλεισε μια άλλη επαγγελματική συμφωνία.

Να σημειωθεί βέβαια, πως η νεαρή ερμηνεύτρια που έγινε γνωστή μέσω της Eurovision του 2025, ασχολείται και με άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες το τελευταίο διάστημα, ακολουθώντας την καριέρα της και το όνειρό της.

Τέλος, στο πάνελ της εκπομπής σήμερα, οι συντελεστές αναφέρθηκαν και στο γεγονός πως φέτος έχουν παρατηρηθεί σπουδαίες επικείμενες συνεργασίες που θα υπάρξουν στις πίστες, με ισχυρά ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου να έχουν ήδη γίνει γνωστά στο ευρύ κοινό.

Όσον αφορά βέβαια, την νεαρή ερμηνεύτρια, αξίζει να γνωρίζεται πως πρωτοεμφανίστηκε στην σκηνή του «Ελλάδα έχεις ταλέντο», σε ηλικία μόλις 15 ετών, όπου και είχε αποσπάσει το ενδιαφέρων των κριτών αλλά και του κοινού.

Αντίστοιχα, το 2018, εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή του The Voice of Greece, όπου και έφτασε μέχρι τον τελικό.

Το 2025 λοιπόν, έγινε ευρέως γνωστή με την παρουσία και την ερμηνεία της στη σκηνή της Eurovision, οπότε και ξεχώρισε τόσο για τη φωνή και την ερμηνεία της, όσο και για το ήθος της.

