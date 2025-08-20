Καλημέρα Ελλάδα: Αλλαγή στο 90'- Ποιος θα βρεθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη

Αλλαγές στη σύνθεση του Καλημέρα Ελλάδα με τον Παναγιώτη Στάθη, λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής.

Το «Καλημέρα Ελλάδα», αναμένεται να κάνει για ακόμη μια χρονιά πρεμιέρα στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, γυρίζοντας σελίδα σε μια νέα εποχή. Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, παρέδωσε τη σκυτάλη, έπειτα από σειρά ετών στην παρουσίαση της εκπομπής. Έτσι, η εκπομπή θα μεταδίδεται καθημερινά με παρουσιαστή τον έμπειρο δημοσιογράφο, Παναγιώτη Στάθη.

Παρόλο λοιπόν, που η πρεμιέρα είναι μια ανάσα μακριά, φαίνεται πως προκύπτουν ορισμένες αλλαγές, λίγο πριν το ξεκίνημα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό του παρουσιαστή, θα βρισκόταν η έμπειρη δημοσιογράφος Μαρία Βούσουλα, κάτι το οποίο μάλλον δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αλλαγή στο παρά πέντε για το Καλημέρα Ελλάδα με τον Παναγιώτη Στάθη

Αναλυτικότερα, η έμπειρη δημοσιογράφος, είχε δεχτεί και αποδεχτεί την πρόταση του καναλιού να αναλάβει καθήκοντα στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη, ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η ίδια τελικά αρνήθηκε. Ο λόγος πίσω από την απόφασή της, είναι το γεγονός πως θέλησε να αφιερώσει χρόνο στις δίδυμες κόρες της, κάτι που πιθανά να ήταν ιδιαίτερα δύσκολο.

Έτσι λοιπόν, στο τραπέζι των συζητήσεων, έχει προστεθεί μια νέα παρουσία και δυναμική επιλογή, η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού. Πρόκειται για μια έμπειρη δημοσιογράφου, που γνωρίζει πως να παρουσιάζει την επικαιρότητα, κάτι το οποίο φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στην επί σειρά ετών εκπομπή.

Το όνομα της δημοσιογράφου, φαίνεται να ακούγεται περισσότερο, καθώς προσφάτως παραιτήθηκε από το Action 24, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση, αφού είχε συμφωνήσει να εμφανιστεί στο πρόγραμμα του καναλιού.

Παρά ταύτα, δεν έχει αναφερθεί ακόμη κάτι επίσημα, ενώ έπεται η έναρξη της εκπομπής όπου και θα απαντηθούν όλες οι απορίες.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η εκπομπή για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί με διαφορετική σύνθεση, καθώς ο Γιώργος Παπαδάκης, την τηλεοπτική σεζόν που πέρασε, «έκλεισε» την μακρά πορεία του στον χώρο με έναν άκρως συγκινητικό τρόπο. Ουσιαστικά, ο παρουσιαστής «μπήκε» για πρώτη φορά στα σπίτια των τηλεθεατών το 1980, ενώ το 1992, ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».