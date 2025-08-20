Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Η νέα συνεργασία του χειμώνα: Στην πίστα Δέσποινα Βανδή και Κωνσταντίνος Αργυρός

Η νέα συνεργασία του χειμώνα: Στην πίστα Δέσποινα Βανδή και Κωνσταντίνος Αργυρός Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @argiros_konstantinos, @desp1navandi
Δέσποινα Βανδή και Κωνσταντίνος Αργυρός, ενώνουν τις φωνές τους σε μια συνεργασία που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Είναι γεγονός, οι καλλιτέχνες: Δέσποινα Βανδή και Κωνσταντίνος Αργυρός, ενώνουν τις δυνάμεις και τις φωνές τους στην πίστα για τον χειμώνα που έρχεται, ενώ οι εμφανίσεις τους αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Νοεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και το ρεπορτάζ της σχετικά με το θέμα, αποκαλύφθηκε, πως οι δύο τραγουδιστές θα βρίσκονται για την φετινή σεζόν στο Κέντρο Αθηνών.

Δέσποινα Βανδή και Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί στην πίστα

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, οι δύο καλλιτέχνες ξεκινούν και επίσημα τις εμφανίσεις τους αρχές Νοεμβρίου, με τη συνεργασία να έχει «κλειδώσει», ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι λεπτομέρειες και τα προγράμματα έχουν μοιραστεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Γιατί ρε πατέρα;»: Οι πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1

«Γιατί ρε πατέρα;»: Οι πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1

Life
Γιάννης Ψιψιλής: Το μοντέλο από τη Λάρισα σε βίντεο κλιπ στο πλευρό της Cardi B

Γιάννης Ψιψιλής: Το μοντέλο από τη Λάρισα σε βίντεο κλιπ στο πλευρό της Cardi B

Life
Exathlon: Τι είχε δηλώσει Στάθης Σχίζας πριν το ταξίδι του στον Άγιο Δομίνικο

Exathlon: Τι είχε δηλώσει Στάθης Σχίζας πριν το ταξίδι του στον Άγιο Δομίνικο

Life

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η έναρξη του προγράμματος θα είναι κοινή, όπου τα δύο ονόματα θα εμφανίζονται μαζί στην πίστα, οδηγούμενοι παρέα προς την επιτυχία και την άνοδο.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως το καλλιτεχνικό ντουέτο, έχει εμφανιστεί και παλαιότερα μαζί στις πίστες της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, η πιο πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση, ήταν αυτή στην τελετή των Mad Video Music Awards το 2023, όπου οι δύο τους ερμήνευσαν παρέα το κομμάτι «Πόσο σε θέλω», το οποίο είχε αποτελέσει ένα από τα τραγούδια του δίσκου «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Μάλιστα, στο τηλεοπτικό πλατό η ομάδα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», αναφέρθηκε σε παλαιότερες εμφανίσεις της Δέσποινα Βανδή, όπου η ίδια, έφθανε στην πίστα «εξ ουρανού», ενώ με την φετινή χρονιά το εν λόγω σόου, συμπληρώνει τριάντα χρόνια.

Αναμένεται λοιπόν, να δημιουργηθεί μια συναρπαστική ατμόσφαιρα που θα ξεκινήσει από το Νοέμβριο με την συνεργασία που «ανάβει φωτιές». Η μεστή φωνή της ταλαντούχας Δέσποινας Βανδή, έρχεται να δημιουργήσει μια απόλυτη αρμονία με την καθαρή φωνή και ερμηνεία του καλλιτέχνη, Κωνσταντίνου Αργυρού.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Εργατικό δυστύχημα ο θάνατος του ηχολήπτη του Αργυρού: Απαντήσεις και μέτρα ζητούν οι συνάδελφοί του

Εργατικό δυστύχημα ο θάνατος του ηχολήπτη του Αργυρού: Απαντήσεις και μέτρα ζητούν οι συνάδελφοί του

Ελλάδα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Σκοτώθηκε σε τροχαίο συνεργάτης του

Κωνσταντίνος Αργυρός: Σκοτώθηκε σε τροχαίο συνεργάτης του

Ελλάδα
Δέσποινα Βανδή: Το ηχηρό μήνυμα που «φωνάζει» στους θαυμαστές της

Δέσποινα Βανδή: Το ηχηρό μήνυμα που «φωνάζει» στους θαυμαστές της

Life
Δέσποινα Βανδή: Το pool party για τα γενέθλιά της και οι τρεις τούρτες

Δέσποινα Βανδή: Το pool party για τα γενέθλιά της και οι τρεις τούρτες

Life

NETWORK

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

healthstat.gr
Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

healthstat.gr
Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr