Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Γιάννης Ψιψιλής: Το μοντέλο από τη Λάρισα σε βίντεο κλιπ στο πλευρό της Cardi B

Γιάννης Ψιψιλής: Το μοντέλο από τη Λάρισα σε βίντεο κλιπ στο πλευρό της Cardi B Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @giannic_j
Είναι γεγονός: η Cardi B βρέθηκε στην Μύκονο για τα γυρίσματα του νέου της κλιπ και στο πλευρό της συμμετείχε ο Γιάννης Ψιψιλής, το μοντέλο από τη Λάρισα.

Είναι αλήθεια, η διάσημη ράπερ, Cardi B, πριν από τέσσερις ημέρες παρουσίασε στο κοινό της το νέο της βίντεο κλιπ για το τραγούδι της «Imaginary Playerz», με γυρίσματα που ολοκληρώθηκαν στην Μύκονο, το νησί των ανέμων. Στο πλευρό της και ένας Έλληνας, ο Γιάννης Ψιψιλής από τη Λάρισα.

Μεταξύ λοιπόν των παραβρισκόμενων που συμμετείχαν στην δημιουργία του περιεχομένου και εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του project, υπήρξαν αρκετά πρόσωπα, ωστόσο, με την παρουσία του ξεχώρισε ο Έλληνας Γιάννης, το μοντέλο που έγινε γνωστό μέσω του τηλεοπτικού διαγωνισμού Greece’s Next Top Model.

Η συμμετοχή του Γιάννη Ψιψιλή από τη Λάρισα, στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ της Cardi B

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο Λαρισαίος άνδρας, έγινε γνωστός μέσω του παιχνιδιού Greece’s Next Top Model, το 2021, ο οποίος είχε φτάσει μέχρι και τα bootcamp του διαγωνισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην Ιταλία γιόρτασε η Μαντόνα τα 67α γενέθλιά της παρέα με τον 29χρονο σύντροφό της

Στην Ιταλία γιόρτασε η Μαντόνα τα 67α γενέθλιά της παρέα με τον 29χρονο σύντροφό της

Life
Η Ιωάννα Μαλέσκου βαφτίζει την κόρη της- Πού και πότε θα γίνει το μυστήριο

Η Ιωάννα Μαλέσκου βαφτίζει την κόρη της- Πού και πότε θα γίνει το μυστήριο

Life
Ζενεβιέβ Μαζάρι: Επέτειος εν πλω για τα 10 χρόνια γάμου με τον σύντροφό της

Ζενεβιέβ Μαζάρι: Επέτειος εν πλω για τα 10 χρόνια γάμου με τον σύντροφό της

Life

Στο συγκεκριμένο project ωστόσο, ο Γιάννης Ψιψιλής, υποδύεται τον σερβιτόρο σε μια από τις σκηνές για το τραγούδι «Imaginary Playerz», που γυρίστηκε τον περασμένο μήνα.

Έτσι λοιπόν, στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, όπου η ευρέως γνωστή ράπερ, ερμηνεύει το τραγούδι της φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα, σε μια ξαπλώστρα παραλίας, ενώ τρεις άνδρες υποδυόμενοι τους σερβιτόρους και βρίσκονται ακριβώς από πίσω της.

Στην σκηνή, οι δύο εξ' αυτών κρατούν πιατέλες με αστακούς, ενώ ο τρίτος, ο Γιάννης Ψιψιλής, έχει στον δίσκο του δύο μπουκάλια σαμπάνιας.

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, το μοντέλο, μοιράστηκε την εμπειρία του και στιγμιότυπα από τα γυρίσματα με τους διαδικτυακούς τους φίλους στο Instagram, μαζί με μια selfie με την Cardi B.

{https://www.instagram.com/p/DNX0XxxIv91/?img_index=16}

Εμφανώς χαρούμενος μάλιστα, συνόδευσε την δημοσίευσή του με την εξής λεζάντα: «Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω το Video Clip που πήρα μέρος της Cardi B για τον καινούργιο της δίσκο στο τραγούδι Imaginary Playerz!! Είναι τιμή μου να παίρνω μέρος σε μια τόσο μεγάλη δουλειά!!».

Το νεαρό μοντέλο από τη Λάρισα, με αυτό τον τρόπο, φαίνεται πως έκανε ένα ακόμη σπουδαίο βήμα στην καριέρα του.

{https://www.youtube.com/watch?v=cg2MY3F2iAk}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε την ημέρα – Οι κίνδυνοι της υπερβολικής κατανάλωσης

Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε την ημέρα – Οι κίνδυνοι της υπερβολικής κατανάλωσης

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

Έρευνα: TikTok και Instagram στοχοποιούν εφήβους με αναρτήσεις για αυτοκτονία και αυτοτραυματισμό

Έρευνα: TikTok και Instagram στοχοποιούν εφήβους με αναρτήσεις για αυτοκτονία και αυτοτραυματισμό

Τεχνολογία
Στην Ιταλία γιόρτασε η Μαντόνα τα 67α γενέθλιά της παρέα με τον 29χρονο σύντροφό της

Στην Ιταλία γιόρτασε η Μαντόνα τα 67α γενέθλιά της παρέα με τον 29χρονο σύντροφό της

Life
Μαρία Σολωμού: Με νέο look ποζάρει στην παραλία

Μαρία Σολωμού: Με νέο look ποζάρει στην παραλία

Life
Survivor: Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος

Survivor: Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος

Life

NETWORK

Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

ienergeia.gr
Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

ienergeia.gr
Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

ienergeia.gr
Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε την ημέρα – Οι κίνδυνοι της υπερβολικής κατανάλωσης

Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε την ημέρα – Οι κίνδυνοι της υπερβολικής κατανάλωσης

healthstat.gr
Πόσο ελαιόλαδο να καταναλώνετε την ημέρα για να δείτε τα οφέλη στην υγεία σας

Πόσο ελαιόλαδο να καταναλώνετε την ημέρα για να δείτε τα οφέλη στην υγεία σας

healthstat.gr
Πώς θα κάνετε τα μαλλιά σας να μακρύνουν πιο γρήγορα, σύμφωνα με την επιστήμη

Πώς θα κάνετε τα μαλλιά σας να μακρύνουν πιο γρήγορα, σύμφωνα με την επιστήμη

healthstat.gr
Cocktails: Ποια έχουν τις περισσότερες και ποια τις λιγότερες θερμίδες

Cocktails: Ποια έχουν τις περισσότερες και ποια τις λιγότερες θερμίδες

healthstat.gr
Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

ienergeia.gr