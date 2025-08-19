Γιάννης Ψιψιλής: Το μοντέλο από τη Λάρισα σε βίντεο κλιπ στο πλευρό της Cardi B

Είναι γεγονός: η Cardi B βρέθηκε στην Μύκονο για τα γυρίσματα του νέου της κλιπ και στο πλευρό της συμμετείχε ο Γιάννης Ψιψιλής, το μοντέλο από τη Λάρισα.

Είναι αλήθεια, η διάσημη ράπερ, Cardi B, πριν από τέσσερις ημέρες παρουσίασε στο κοινό της το νέο της βίντεο κλιπ για το τραγούδι της «Imaginary Playerz», με γυρίσματα που ολοκληρώθηκαν στην Μύκονο, το νησί των ανέμων. Στο πλευρό της και ένας Έλληνας, ο Γιάννης Ψιψιλής από τη Λάρισα.

Μεταξύ λοιπόν των παραβρισκόμενων που συμμετείχαν στην δημιουργία του περιεχομένου και εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του project, υπήρξαν αρκετά πρόσωπα, ωστόσο, με την παρουσία του ξεχώρισε ο Έλληνας Γιάννης, το μοντέλο που έγινε γνωστό μέσω του τηλεοπτικού διαγωνισμού Greece’s Next Top Model.

Η συμμετοχή του Γιάννη Ψιψιλή από τη Λάρισα, στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ της Cardi B

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο Λαρισαίος άνδρας, έγινε γνωστός μέσω του παιχνιδιού Greece’s Next Top Model, το 2021, ο οποίος είχε φτάσει μέχρι και τα bootcamp του διαγωνισμού.

Στο συγκεκριμένο project ωστόσο, ο Γιάννης Ψιψιλής, υποδύεται τον σερβιτόρο σε μια από τις σκηνές για το τραγούδι «Imaginary Playerz», που γυρίστηκε τον περασμένο μήνα.

Έτσι λοιπόν, στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, όπου η ευρέως γνωστή ράπερ, ερμηνεύει το τραγούδι της φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα, σε μια ξαπλώστρα παραλίας, ενώ τρεις άνδρες υποδυόμενοι τους σερβιτόρους και βρίσκονται ακριβώς από πίσω της.

Στην σκηνή, οι δύο εξ' αυτών κρατούν πιατέλες με αστακούς, ενώ ο τρίτος, ο Γιάννης Ψιψιλής, έχει στον δίσκο του δύο μπουκάλια σαμπάνιας.

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, το μοντέλο, μοιράστηκε την εμπειρία του και στιγμιότυπα από τα γυρίσματα με τους διαδικτυακούς τους φίλους στο Instagram, μαζί με μια selfie με την Cardi B.

{https://www.instagram.com/p/DNX0XxxIv91/?img_index=16}

Εμφανώς χαρούμενος μάλιστα, συνόδευσε την δημοσίευσή του με την εξής λεζάντα: «Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω το Video Clip που πήρα μέρος της Cardi B για τον καινούργιο της δίσκο στο τραγούδι Imaginary Playerz!! Είναι τιμή μου να παίρνω μέρος σε μια τόσο μεγάλη δουλειά!!».

Το νεαρό μοντέλο από τη Λάρισα, με αυτό τον τρόπο, φαίνεται πως έκανε ένα ακόμη σπουδαίο βήμα στην καριέρα του.

{https://www.youtube.com/watch?v=cg2MY3F2iAk}