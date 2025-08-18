Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ζενεβιέβ Μαζάρι: Επέτειος εν πλω για τα 10 χρόνια γάμου με τον σύντροφό της

Ζενεβιέβ Μαζάρι: Επέτειος εν πλω για τα 10 χρόνια γάμου με τον σύντροφό της Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @genevievevv
Ερωτευμένη με τον σύντροφό της, τα παιδιά τους και αγαπημένους φίλους γιορτάζει η Ζενεβιέβ Μαζαρί τα 10 χρόνια για την επέτειο του γάμου τους.

Ιδιαίτερη φαίνεται να είναι η σημερινή ημέρα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, για την Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία με τον σύντροφό τους γιορτάζουν τα 10 χρόνια για τον γάμο τους, πλέοντας, μεταφορικά και κυριολεκτικά σε πελάγη ευτυχίας.

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι, γιορτάζει τα δέκα χρόνια κοινής τους πορείας στη ζωή στο Καστελόριζο, όπου βρίσκονται σε διακοπές, ενώ έχουν στο πλευρό τους τα δύο τους παιδιά και αγαπημένους φίλους.

Η δημοσίευση της Ζενεβιέβ Μαζαρί για την 10η επέτειο γάμου με τον σύζυγό της

Η ίδια λοιπόν, προχώρησε στη δημοσίευση ορισμένων, άκρως εντυπωσιακών φωτογραφιών από την σημερινή ξεχωριστή ημέρα, όπου απεικονίζεται τόσο η ίδια με τον σύντροφό της, το φωτογράφο Βασίλη Καρύδη, τα παιδιά της και τους εκλεκτούς φίλους τους, καθώς επίσης και το μοναδικό τοπίο από το Καστελόριζο, πάνω από στο καΐκι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Klavdia: Η τρυφερή ανάρτηση του Oge για τα γενέθλιά της

Klavdia: Η τρυφερή ανάρτηση του Oge για τα γενέθλιά της

Life
Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία της κόρης της με τον Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία της κόρης της με τον Τσερέλα

Life
ΛΕΞ: Το μήνυμα στους θαυμαστές του - Οι σπάνιες εικόνες από τις διακοπές του

ΛΕΞ: Το μήνυμα στους θαυμαστές του - Οι σπάνιες εικόνες από τις διακοπές του

Life

Την ανάρτησή της μάλιστα, θέλησε να την εμπλουτίσει με μια λιτή περιγραφή στη λεζάντα γράφοντας: «The Perfect day!!! celebrating 10 years of marriage». Με άλλα λόγια έγραψε «Η τέλεια μέρα!!! Γιορτάζοντας δέκα χρόνια γάμου» κάνοντας έτσι γνωστό στους διαδικτυακούς της φίλους πως η εν λόγω ημέρα είναι αφιερωμένη στον επί σειρά ετών σύζυγό της, την ίδια και την οικογένειά της.

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί πως η Ζενεβιέβ Μαζαρί, στο πρόσφατο παρελθόν και στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» είχε αναφερθεί στον σύντροφό της λέγοντας πως ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά. Με τον ίδιο μάλιστα αργότερα, απόκτησε και τα δύο της παιδιά.

Η ίδια μάλιστα, ξεχωρίζει για το έντονο ταπεραμέντο της, το αυθεντικό χιούμορ και τον χαρακτήρα της ενώ έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό μέσω του τηλεοπτικού προγράμματος «Greece’s Next Top Model». Επιπλέον αξίζει να γνωρίζετε πως είναι γεννημένη στις 12 Ιουλίου και σπούδασε στο Art & Design στον Καναδά, από όπου αποφοίτησε το 1998 και επέστρεψε στη Ελλάδα. Στο παρελθόν μάλιστα, έχει εργαστεί στον τομέα της ως art και creative director, ενώ έχει ξεχωρίσει για την συμμετοχή της στο Asia Express και στο κομμάτι της παρουσίασης και creative directorστην τηλεοπτική εκπομπή του First Dates.

{https://www.instagram.com/p/DNgT9UjIUhK/?hl=el&img_index=1}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Οι 3 τροφές που ρίχνουν το σάκχαρο άμεσα

Οι 3 τροφές που ρίχνουν το σάκχαρο άμεσα

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να φοράτε σουτιέν

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να φοράτε σουτιέν

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

Κοινές διακοπές στη Λέρο για την Άννα Βίσση και τη Σοφία Καρβέλα

Κοινές διακοπές στη Λέρο για την Άννα Βίσση και τη Σοφία Καρβέλα

Life
Στην Αντίπαρο ο Τζέισον Στέιθαμ - Δείτε φωτογραφίες

Στην Αντίπαρο ο Τζέισον Στέιθαμ - Δείτε φωτογραφίες

Life
Ποιος πολιτικός αρχηγός έκανε διακοπές στο εξωτερικό;

Ποιος πολιτικός αρχηγός έκανε διακοπές στο εξωτερικό;

Ο Πληροφοριοδότης
Οι διάσημοι «ψηφίζουν» Ελλάδα - Ποιοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά

Οι διάσημοι «ψηφίζουν» Ελλάδα - Ποιοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά

Life

NETWORK

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

healthstat.gr
Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

ienergeia.gr
Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

ienergeia.gr
Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

ienergeia.gr
Για ποιο λόγο δεν πρέπει ποτέ να φιλάτε ένα μωρό στο στόμα

Για ποιο λόγο δεν πρέπει ποτέ να φιλάτε ένα μωρό στο στόμα

healthstat.gr
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να φοράτε σουτιέν

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να φοράτε σουτιέν

healthstat.gr
Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

ienergeia.gr
Οι 3 τροφές που ρίχνουν το σάκχαρο άμεσα

Οι 3 τροφές που ρίχνουν το σάκχαρο άμεσα

healthstat.gr