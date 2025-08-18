Ζενεβιέβ Μαζάρι: Επέτειος εν πλω για τα 10 χρόνια γάμου με τον σύντροφό της

Ερωτευμένη με τον σύντροφό της, τα παιδιά τους και αγαπημένους φίλους γιορτάζει η Ζενεβιέβ Μαζαρί τα 10 χρόνια για την επέτειο του γάμου τους.

Ιδιαίτερη φαίνεται να είναι η σημερινή ημέρα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, για την Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία με τον σύντροφό τους γιορτάζουν τα 10 χρόνια για τον γάμο τους, πλέοντας, μεταφορικά και κυριολεκτικά σε πελάγη ευτυχίας.

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι, γιορτάζει τα δέκα χρόνια κοινής τους πορείας στη ζωή στο Καστελόριζο, όπου βρίσκονται σε διακοπές, ενώ έχουν στο πλευρό τους τα δύο τους παιδιά και αγαπημένους φίλους.

Η δημοσίευση της Ζενεβιέβ Μαζαρί για την 10η επέτειο γάμου με τον σύζυγό της

Η ίδια λοιπόν, προχώρησε στη δημοσίευση ορισμένων, άκρως εντυπωσιακών φωτογραφιών από την σημερινή ξεχωριστή ημέρα, όπου απεικονίζεται τόσο η ίδια με τον σύντροφό της, το φωτογράφο Βασίλη Καρύδη, τα παιδιά της και τους εκλεκτούς φίλους τους, καθώς επίσης και το μοναδικό τοπίο από το Καστελόριζο, πάνω από στο καΐκι.

Την ανάρτησή της μάλιστα, θέλησε να την εμπλουτίσει με μια λιτή περιγραφή στη λεζάντα γράφοντας: «The Perfect day!!! celebrating 10 years of marriage». Με άλλα λόγια έγραψε «Η τέλεια μέρα!!! Γιορτάζοντας δέκα χρόνια γάμου» κάνοντας έτσι γνωστό στους διαδικτυακούς της φίλους πως η εν λόγω ημέρα είναι αφιερωμένη στον επί σειρά ετών σύζυγό της, την ίδια και την οικογένειά της.

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί πως η Ζενεβιέβ Μαζαρί, στο πρόσφατο παρελθόν και στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» είχε αναφερθεί στον σύντροφό της λέγοντας πως ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά. Με τον ίδιο μάλιστα αργότερα, απόκτησε και τα δύο της παιδιά.

Η ίδια μάλιστα, ξεχωρίζει για το έντονο ταπεραμέντο της, το αυθεντικό χιούμορ και τον χαρακτήρα της ενώ έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό μέσω του τηλεοπτικού προγράμματος «Greece’s Next Top Model». Επιπλέον αξίζει να γνωρίζετε πως είναι γεννημένη στις 12 Ιουλίου και σπούδασε στο Art & Design στον Καναδά, από όπου αποφοίτησε το 1998 και επέστρεψε στη Ελλάδα. Στο παρελθόν μάλιστα, έχει εργαστεί στον τομέα της ως art και creative director, ενώ έχει ξεχωρίσει για την συμμετοχή της στο Asia Express και στο κομμάτι της παρουσίασης και creative directorστην τηλεοπτική εκπομπή του First Dates.

{https://www.instagram.com/p/DNgT9UjIUhK/?hl=el&img_index=1}