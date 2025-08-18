Klavdia: Η τρυφερή ανάρτηση του Oge για τα γενέθλιά της

Σήμερα έχει τα γενέθλιά της η Klavdia και ο σύντροφός της Oge, δεν δίστασε να της ευχηθεί μέσω μιας τρυφερής ανάρτησης στο Instagram.

Η ταλαντούχα Klavdia, που κατάφερε να συγκινήσει με την ερμηνεία της στη Eurovision το κοινό, γιορτάζει σήμερα τα 23α γενέθλιά της, με τον σύντροφό της Oge, να μην λείπει από το πλευρό της.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γνωστός ράπερ, θέλησε να κάνει μια ξεχωριστεί ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με σκοπό να ευχηθεί στη σύντροφό του, στο «άλλο μου μισό», όπως ο ίδιος την αναφέρει χαρακτήρισε.

Η ανάρτηση του Oge για τα γενέθλια της Klavdia

Στην φωτογραφία που μοιράστηκε ο καλλιτέχνης με τους διαδικτυακούς του φίλους, απεικονίζονται οι δύο τους αγκαλιασμένοι να απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα σε μία άκρως τρυφερή στιγμή.

Ειδικότερα μάλιστα ο ράπερ, συνόδευσε την φωτογραφία τους γράφοντας: «More life, Happy birthday to my other half», ευχόμενος με άλλα λόγια «Χρόνια πολλά στο άλλο μου μισό», ενώ συμπλήρωσε τα λόγια του με μια λευκή καρδιά.

Να σημειωθεί λοιπόν, πως η νεαρή, ταλαντούχα ερμηνεύτρια, σήμερα, συμπληρώνει τα 23 της χρόνια ως εκ τούτου, είναι γεννημένη το 2002, ωστόσο με τη φωνή, την ερμηνεία της και τον ξεχωριστό χαρακτήρα της, κατάφερε να σαγηνεύσει την κριτική επιτροπή και το κοινό στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision για το 2025 ως απεσταλμένη της Ελλάδας.

Μάλιστα, η Klavdia, στην προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν και στην εκπομπή «Super Κατερίνα», είχε αποκαλύψει ορισμένες λεπτομέρειες για την σχέση της με τον γνωστό ράπερ, ενώ εκτός των άλλων είχε δηλώσει πως ο σύντροφός της, της μοιάζει σε ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του με τον μπαμπά της, ενώ μάλιστα οι δύο τους δεν ερωτεύτηκαν αμέσως.

«Ο Oge μοιάζει σε πολλά με τον μπαμπά μου. Δεν ερωτευτήκαμε αμέσως. Γνωριστήκαμε πριν χρόνια για ένα τραγούδι. Ήταν σε άλλη σχέση κι εγώ σε σχέση και μετά από 2-3 χρόνια βρεθήκαμε ξανά σε ένα event και κολλήσαμε σαν παρέα αρχικά. Μας ενώνει μουσική είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Ταιριάξανε τα γυαλάκια μας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ερμηνεύτρια.