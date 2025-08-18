Games
Η Τούνη απαντάει για τα γενέθλια στην Ίμπιζα χωρίς τον γιο της: «Έχει και έναν μπαμπά»

«Οι δικηγόροι έχουν ορίσει συγκεκριμένες ημέρες για να βλέπει ο Πάρης παραπάνω τον πατέρα του».

Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια στην Ίμπιζα, συνοδευόμενη από φίλους και συνεργάτες, μακριά από τον γιο της. Η απουσία του μικρού Πάρη σχολιάστηκε έντονα από τους followers της στα social media.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η γνωστή influencer εξήγησε ότι ο γιος της περνούσε διακοπές με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Τώρα το καλοκαίρι, σύμφωνα με το συμφωνηθέν πρόγραμμα, ο Δημήτρης είχε τον Πάρη για περισσότερο διάστημα. Δηλαδή, τον είχαμε μισό μήνα εμείς και μισό μήνα εκείνος. Μου φάνηκε ένας αιώνας ατελείωτος. Παράλληλα, έπρεπε να διαχειριστώ και τα χαζά μηνύματα τύπου: Πήγες στην Ίμπιζα χωρίς το παιδί σου και κάνεις γενέθλια; Το παιδί έχει και έναν μπαμπά», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Οι δικηγόροι έχουν ορίσει συγκεκριμένες ημέρες για να βλέπει ο Πάρης παραπάνω τον πατέρα του. Πραγματικά, θα ήθελα πολύ να μπορούσα να τον έχω μαζί μου στα γενέθλια. Φυσικά, δεν θα τα γιόρταζα στην Ίμπιζα, αλλά σε έναν πιο φιλικό προορισμό για παιδιά, όπως οι Μαλδίβες ή η Χαβάη.

Δεν ήταν όμως επιλογή μου. Και τα σχόλια που δέχτηκα, πραγματικά δεν βοηθούν. Έτσι, προσπάθησα να περάσω όσο καλύτερα μπορούσα. Τα γενέθλιά μου ήταν υπέροχα με τους φίλους μου, που για μένα αποτελούν την οικογένειά μου. Ο μικρός Πάρης, που είναι η “number 1” οικογένειά μου, δυστυχώς έλειπε. Μη ρίχνετε άδικα χολή. Είναι κρίμα», κατέληξε η influencer.

