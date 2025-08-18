Games
Η Ρία Ελληνίδου κέρασε... διόδια στο πίσω αυτοκίνητο: «Ζω μεγάλες στιγμές»

Η Ρία Ελληνίδου κέρασε... διόδια στο πίσω αυτοκίνητο: «Ζω μεγάλες στιγμές»
Στο TikTok ανέβηκε ένα βίντεο της Ρίας Ελληνίδου που πρόσφερε γέλιο και έγινε viral.

Η τραγουδίστρια, καθισμένη στη θέση του συνοδηγού, βιντεοσκόπησε τη φίλη της που οδηγούσε, την ώρα που εκείνη πλήρωνε τα διόδια όχι μόνο για το δικό τους αυτοκίνητο, αλλά και για το όχημα που ακολουθούσε από πίσω.

«Πληρώνουμε και τους πίσω, να πείτε ότι είναι κερασμένα από την κυρία Ελληνίδου», είπε η οδηγός, με τη Ρία Ελληνίδου να σχολιάζει γεμάτη ενθουσιασμό: «Γεια σας, να είστε καλά. Ζω μεγάλες στιγμές» με τον άνθρωπο που δούλευε να διόδια να μην πιστεύει αυτό που ζούσε και εμφανώς τρακαρισμένος να της λέει «είστε η Ρία Ελληνίδου; Σας ακούω».

{https://www.tiktok.com/@riaellinidou/video/7538470739645664514?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433650%2C121404358%2C121497414%2C121477481%2C121351166%2C121811500%2C121487028%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121819198%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.newsbeast.gr%2Flifestyle%2Farthro%2F12515796%2Fkername-kai-diodia-i-ria-ellinidou-plirose-gia-to-ochima-pou-itan-apo-piso-tis-deite-to-vinteo-sto-tiktok&referer_video_id=7538470739645664514}

Σχετικά Άρθρα

«Πέφτει η Νύχτα με…Ρυθμό»: Η Ρία Ελληνίδου και ο Πάνος Κιάμος σε μια αξέχαστη μουσική βραδιά

«Πέφτει η Νύχτα με…Ρυθμό»: Η Ρία Ελληνίδου και ο Πάνος Κιάμος σε μια αξέχαστη μουσική βραδιά

Life
Ρία Ελληνίδου: Η μεγάλη καλοκαιρινή της περιοδεία ξεκινά (Βίντεο)

Ρία Ελληνίδου: Η μεγάλη καλοκαιρινή της περιοδεία ξεκινά (Βίντεο)

Life
Ελένη Φουρέιρα - Ρία Ελληνίδου: Βάζουν «φωτιά» με το «Άναψε το Τσιγάρο 2025» (Βίντεο)

Ελένη Φουρέιρα - Ρία Ελληνίδου: Βάζουν «φωτιά» με το «Άναψε το Τσιγάρο 2025» (Βίντεο)

Life
Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη: Ποια είναι η viral χορεύτρια της Ρίας Ελληνίδου (Βίντεο)

Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη: Ποια είναι η viral χορεύτρια της Ρίας Ελληνίδου (Βίντεο)

Life

