Ο ψαράς έπεσε στο νερό και αγνοείται από το πρωί, το Λιμενικό «χτενίζει» την θαλάσσια περιοχή που χάθηκαν τα ίχνη του.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση στην Αμμουδιά Πρεβέζης για τον εντοπισμό 62χρονου ψαρά που αγνοείται. Σύμφωνα με πληροφορίες του Prevezanews.gr, ο άνδρας είχε αναχωρήσει νωρίς μαζί με έναν ακόμη αλιέα για να σηκώσουν τα δίχτυα τους, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φαίνεται πως γλίστρησε από τη βάρκα και έπεσε στη θάλασσα.

Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής, και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη του. Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά έξι σκάφη, δύο ταχύπλοα του Λιμενικού και τέσσερα αλιευτικά της περιοχής, ενώ από αέρος ελικόπτερο του Λιμενικού «χτενίζει» τη θαλάσσια περιοχή, όπου το βάθος ξεπερνά τα 40 μέτρα, δυσχεραίνοντας το έργο των διασωστών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-demys1bc6tsx?integrationId=40599y14juihe6ly}