Ο 86χρονος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα κοντά σε ένα μαντρί.

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 86χρονου κυνηγού ο οποίος αγνοούνταν από το μεσημέρι της Παρασκευής σε ορεινή περιοχή στο Καλόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας Σερρών.

Ο 86χρονος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες νεκρός σε δύσβατη περιοχή στο Κεφαλοχώρι στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία κοντά σε ένα μαντρί, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορούς του. Ο 86χρονος είχε πάει με το μηχανάκι του, όπως το συνήθιζε, από το πρωί της Παρασκευής για κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή του Καλοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας.

{https://www.facebook.com/xristos.ramos/posts/pfbid0YENci7fW2f23kGPmW94TuTu8XscEGdSjb1aY9VcjN4QboBqCmWJN3xmGBksgL6kUl}

Από εκείνη την στιγμή δεν είχε δώσει σημεία ζωής με αποτέλεσμα η οικογένεια του να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του από άνδρες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Στις κλήσεις στο κινητό του, φαινόταν να λειτουργεί.

Οι έρευνες σταμάτησαν όταν έπεσε το σκοτάδι και ξεκίνησαν το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας και με τη συνδρομή εθελοντών διασωστών του ΟΦΚΑΘ με πεζοπόρο τμήμα και drone. Στις έρευνες συμμετείχαν και οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες της Κ.Ο.Μ.Α.Θ. καθώς και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σερρών.