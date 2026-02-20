Ο Έρικ Ντέιν πρωταγωνίστησε στο «Grey’s Anatomy» ως Δρ Μαρκ Σλόαν σε επτά σεζόν και 145 επεισόδια της επιτυχημένης σειράς.

Ο Έρικ Ντέιν, o ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Δρ Μαρκ Σλόαν μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Grey’s Anatomy» του ABC, «έφυγε» από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου μετά από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Ο «McSteamy» του Grey’s Anatomy απέκτησε φανατικούς θαυμαστές, ωστόσο ο ίδιος -όπως είχε αποκαλύψει σε μια συνέντευξη το 2022- δεν παρακολούθησε ποτέ πραγματικά την σειρά που τον έκανε διάσημο.

Ο Ντέιν το απέδωσε αυτό στην εξοικείωσή του με τις ιστορίες της σειράς, στα σενάρια των επεισοδίων που είχε στα χέρια του και στον χρόνο που πέρασε στα γυρίσματα. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ίδιος ήξερε όλα όσα συνέβαιναν, έτσι ήταν σχεδόν αδύνατο για τον σταρ να παρακολουθήσει την σειρά χωρίς spoilers.

«Ποτέ δεν το παρακολούθησα... Ήμουν εκεί όταν γινόταν», είχε πει τότε ο ηθοποιός. Ωστόσο, τόνισε ότι η ποιότητα της σειράς ήταν ακόμα πολύ υψηλή. Πρόσθεσε ότι το Grey’s Anatomy ήταν «πολύ καλά φτιαγμένο» και «πολύ καλά γραμμένο» και «γι' αυτό πιθανώς οι άνθρωποι εξακολουθούν να το παρακολουθούν».

{https://youtu.be/myUWEToNolQ?si=bCJXQK4Rg24C5cVX}



Σε μια άλλη συνέντευξή του το 2024, ο Ντέιν είπε ότι είχε «δει μερικά επεισόδια» της σειράς με την Κέλι και τον Μάρκ και πρόσθεσε ότι οι έφηβες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, ήταν θαυμάστριες του Grey’s Anatomy. «Έχουν παρακολουθήσει τα πάντα», είχε πει.



Στην ίδια συνέντευξη, επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν είχε παρακολουθήσει τα επεισόδια καθώς «Ήμουν εκεί όταν συνέβη, οπότε η στάση μου ήταν ότι δεν θέλω να το δω γιατί τότε αρχίζεις να κοιτάς πράγματα που δεν θα έπρεπε να κοιτάς.Και η εμπειρία για μένα ήταν στην πράξη».



Μπορεί να είχε επιλέξει να μην παρακολουθεί την σειρά που εκτόξευσε τη φήμη του, ωστόσο ο Έρικ Ντέιν φρόντιζε πάντα να τονίζει πόσο αγαπούσε που ήταν στο Grey's Anatomy.