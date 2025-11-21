Αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές των Σερρών κάνουν έρευνες για την ανεύρεση ενός ηλικιωμένου άνδρα από το χωριό Καλόκαστρο του δήμου Ηράκλειας.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Σέρρες για τον εντοπισμό ενός 85χρονου άνδρα που αγνοείται.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές των Σερρών κάνουν έρευνες για την ανεύρεση ενός ηλικιωμένου άνδρα από το χωριό Καλόκαστρο του δήμου Ηράκλειας.

Ο 85χρονος έφυγε από το σπίτι του νωρίς το πρωί της Παρασκευής αλλά η εξαφάνιση του έγινε αντιληπτή αργά το απόγευμα, οπότε ενημερώθηκε η αστυνομία.

Στην έρευνα για τον εντοπισμό του 85χρονου συμμετέχουν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νιγρίτας καθώς και ένα πυροσβεστικό όχημα με δύο άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νιγρίτας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν το Σάββατο με το πρώτο φως της ημέρας.