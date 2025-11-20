Δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη πέρασαν σε ελληνικά χωρικά ύδατα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και ψάρευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Μία νέα πρόκληση από τουρκικά αλιευτικά αντιμετώπισαν σκάφη του λιμενικού το βράδυ της Τρίτης στο Αγαθονήσι, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε ρίψη προειδοποιητικών βολών.

Σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος το βράδυ της Τρίτης, δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη πέρασαν σε ελληνικά χωρικά ύδατα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και ψάρευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Στο σημείο έσπευσαν τρία περιπολικά του λιμενικού, προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις για άμεση αποχώρηση, χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα,

Παρά τις συστάσεις του λιμανικού, το ένα από τα τουρκικά αλιευτικά έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών περιπολικών σκαφωών του λιμενικού.

Τότε, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Στη συνέχεια, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.