Σύσσωμη η ελληνική showbiz έδωσε το «παρών» το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στα εγκαινία του νέου καταστήματος του Δημήτρη Αλεξάνδρου στη Νέα Σμύρνη.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Ρία Ελληνίδου, η οποία φημολογείται πως είναι ζευγάρι με το γνωστό μοντέλο κι επιχειρηματία.

Η τραγουδίστρια προσπάθησε να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερο αισθητή την παρουσία της, γι' αυτόν τον λόγο αρνήθηκε να φωτογραφηθεί. Ωστόσο, την «πρόδωσε» ένα στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε στα social media, στο οποίο απεικονίζεται με τη μητέρα της.

