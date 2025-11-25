Η αποκάλυψη του δημοσιογράφου για την ασθένεια από την οποία πάσχει.

Ο Αντώνης Σρόιτερ ήταν καλεσμένος στο The 2night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Alpha εξομολογήθηκε ότι αρκετές φορές τον θεωρούν ψώνιο γιατί μπορεί να μη χαιρετήσει, αλλά αυτό οφείλεται σε μαι ασθένεια από την οποία πάσχει.

«Εγώ και προ τηλεόρασης, δεν θα έμπαινα σε ένα εστιατόριο να τους χαιρετήσω όλους. Δεν έχει να κάνει με την τηλεόραση, αλλά έχω ένα κουσούρι ότι δεν θυμάμαι ανθρώπους και δεν αναγνωρίζω πρόσωπα. Μπορεί να δω κάποιον 100 φορές και να μην τον χαιρετήσω γιατί δεν θα τον αναγνωρίσω», αποκάλυψε ο Αντώνης Σρόιτερ.

«Αυτός θα πει το ψώνιο, τον μπιπ κι εγώ δεν θα έχω καταλάβει τίποτα. Το έχω ακούσει πολλές φορές γιατί έχω κάνει αυτή τη βλακεία πολλές φορές. Το έχω ψάξει κι είναι ασθένεια. Λέγεται αγνωστοπροσωπία», συμπλήρωσε αργότερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehilr0nkrpl?integrationId=40599y14juihe6ly}