Όσα αποκάλυψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Για τις συνεργασίες του και το τηλεοπτικό του μέλλον μίλησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Ο γνωστός επιχειρηματίας, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, έκανε έναν σύντομο απολογισμό, αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία συνεργαζόταν με την Ελένη Μενεγάκη, ενώ μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως ορισμένα πρότζεκτ που είχε προτείνει στο παρελθόν τα έχει δει να «ζωντανεύουν» με διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

«Χαίρομαι και είναι πολύ σημαντικό για εμένα που κάθε χρόνο με σκέφτονται για πράγματα στην τηλεόραση. Τότε, τα χρόνια ήταν διαφορετικά, δεν έπρεπε να ακριβολογείς… ήταν πιο ανέμελα», δήλωσε αρχικά αναφερόμενος στην συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη.

Και συνέχισε: «Είναι μια από τις πιο αβέβαιες δουλειές που μπορείς να κάνεις γιατί κάθε έξι μήνες πρέπει να λογοδοτείς για τα αποτελέσματα που φέρνεις... Είναι κάποια πράγματα που σε αλλοιώνουν και σαν χαρακτήρα. Δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα «ναι» επειδή είναι μια τηλεοπτική πρόταση. Πρέπει να δούμε και εμείς αν μπορούμε και να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που ζητάνε…».

Τέλος, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, αποκάλυψε πως στο παρελθόν, είχε προτείνει ορισμένες ιδέες του σε σταθμούς οι οποίες ωστόσο δεν υλοποιήθηκαν από τον ίδιο: «Πολλές φορές έχω προτείνει και έχω δει και πάρα πολλά πράγματα που έχω πει έχω δει να γίνονται από άλλους ανθρώπους... Χαίρομαι που μετά από τόσα χρόνια ο κόσμος με υπερασπίστηκε...»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν υπάρχει κόντρα ανάμεσα σε τηλεόραση και youtube. Είναι μια μετάβαση. Όπως παλιά που ακούγαμε πιο πολύ ραδιόφωνο και μετά ήρθε σιγά σιγά η τηλεόραση, που ήταν ένα πιο ακριβό αντικείμενο. Υπάρχει αυτή η μετάβαση… εσύ επιλέγεις τι θα ακούσεις», τόνισε σε άλλο σημείο, ενώ κλείνοντας απάντησε στο ερώτημα αναφορικά με το αν θαυμάζει κάποιον συγκεκριμένο παρουσιαστή:

«Είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανταγωνιστική δουλειά… το στομάχι τους το ξέρει, είναι μία δουλειά που – δυστυχώς – σου σκοτώνει το «εγώ» σου», κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfz8ld1jam1d?integrationId=40599y14juihe6ly}