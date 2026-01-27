Η Ελένη Βουλγαράκη αποχωρεί από το ραδιόφωνο για να ακολουθήσει τον σύντροφό της στην Ισπανία.

Η Ελένη Βουλγαράκη ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης την αποχώρησή της από τη ραδιοφωνική εκπομπή «Τα Κουνάβια» στον Music 89,2, έπειτα από έξι χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Ο λόγος είναι η επιθυμία της να βρίσκεται στο πλευρό του συντρόφου της, του ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αγωνίζεται στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια, τα τελευταία χρόνια μοιραζόταν τη ζωή της ανάμεσα σε δύο χώρες, προσπαθώντας να ισορροπήσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Ελλάδα με τη σχέση της στο εξωτερικό. Όποτε το πρόγραμμα της εκπομπής και οι υποχρεώσεις της το επέτρεπαν, ταξίδευε στην Πορτογαλία, ωστόσο, όπως η ίδια παραδέχτηκε, αυτός ο τρόπος ζωής άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα απαιτητικός.

Μιλώντας ανοιχτά στους ακροατές της, η Ελένη Βουλγαράκη εξήγησε πως έφτασε στα όριά της. «Δεν πήγαινε άλλο… Δεν μπορώ να είμαι μια εδώ και μια εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πως η συνεχής μετακίνηση και η πίεση των δύο παράλληλων ζωών την οδήγησαν στη δύσκολη αλλά συνειδητή απόφαση να αποχωρήσει από την εκπομπή.

Τη θέση της στην εκπομπή αναλαμβάνει η Μαρία Ένεζλη, η οποία ήταν ήδη γνώριμη στους ακροατές, καθώς αντικαθιστούσε την Ελένη Βουλγαράκη στις ημέρες που εκείνη απουσίαζε λόγω ταξιδιών.