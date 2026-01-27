Και πότε θα προχωρήσουν σε απεργία διαρκείας.

Σε 48ωρη απεργία θα προχωρήσουν την άλλη εβδομάδα τα ταξί.

Η εισήγηση του προέδρου του ΣΑΤΑ, Θύμιου Λυμπερόπουλου, την οποία αναμένεται να εγκρίνει το ΔΣ του Συνδικάτου, είναι η απεργία να πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη.

Όπως μάλιστα δήλωσε ο Θ. Λυμπερόπουλος στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», εφόσον η κυβέρνηση καταθέσει ως έχει το νομοσχέδιο για τα ταξί, θα προκηρυχθεί απεργία διαρκείας από την κατάθεση έως την ψήφισή του.

Αν και πλέον ο ΣΑΤΑ ζητάει συνάντηση με τον πρωθυπουργό...

Β.Σκ.