Η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι εφοριακοί υπάλληλοι έχουν «κάθε λόγο» να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε ότι στηρίζει την κλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΥ για τους εργαζόμενους στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εφοριακοί υπάλληλοι έχουν «κάθε λόγο» να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς αντιμετωπίζουν την ίδια δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που βιώνει η πλειονότητα των εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τους μισθούς να μην επαρκούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών του μήνα.

Όπως επισημαίνεται, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την ίδρυση της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το 2016, οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ έχουν δεχθεί σημαντικές πιέσεις στα εργασιακά τους δικαιώματα. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για μισθολογική καθήλωση και κατακερματισμό των αποδοχών, ενώ τονίζεται ότι οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί αισθητά.

Παράλληλα, στις φορολογικές υπηρεσίες καταγράφεται έντονη εντατικοποίηση της εργασίας, με υψηλούς στόχους που, όπως αναφέρεται, είναι δύσκολο να επιτευχθούν, καθώς και με συνεχή επίκληση του λεγόμενου «διευθυντικού δικαιώματος». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη δημιουργία κεντρικοποιημένων υπηρεσιών, όπως τα ΚΕΦΟΔΕ, ΚΕΦΟΚ και ΕΛΚΕ σε Αττική και Θεσσαλονίκη, οι οποίες – σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ – έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τόσο για τους υπαλλήλους, που αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να μεταβούν στην εργασία τους, όσο και για τους πολίτες που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, στις κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείο Οικονομικών απασχολούνται νέοι εργαζόμενοι με υψηλά τυπικά προσόντα, οι οποίοι αμείβονται με αποδοχές που – όπως σημειώνεται – υπολείπονται ακόμη και του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, αν ληφθεί υπόψη ότι στον δημόσιο τομέα έχουν καταργηθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι την ίδια ώρα για ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε έργα της ΑΑΔΕ «φαίνεται ότι λεφτά υπάρχουν», καθώς, όπως αναφέρεται, υπογράφονται κάθε χρόνο συμβάσεις σημαντικού ύψους για την ανάθεση κρίσιμων λειτουργιών – όπως το αρχείο των φορολογικών υπηρεσιών και το τηλεφωνικό κέντρο – σε μεγάλες επιχειρηματικές εταιρείες.

Η ΑΔΕΔΥ σημειώνει ακόμη ότι η απεργία των εργαζομένων στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων του προηγούμενου καλοκαιριού, όταν πραγματοποιήθηκαν κυλιόμενες στάσεις εργασίας και αποχή από τον προληπτικό έλεγχο, με στόχο να αποτραπεί η επέκταση των κεντρικοποιήσεων των φορολογικών υπηρεσιών και στην περιφέρεια, εξέλιξη που – σύμφωνα με τους εργαζόμενους – θα οδηγούσε στο κλείσιμο ΔΟΥ.