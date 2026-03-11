Η πρώτη αντίδραση του παρουσιαστή για τις αρνητικές κριτικές.

Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η διαφήμιση του Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου, αναφέρθηκε στο «Happy Day» ο Χρήστος Φερεντίνος ξεκαθαρίζοντας οτι πρόκειται για μια παρωδία της σκηνής από την ταινία «Αόρατος εραστής» με τους Πάτρικ Σουέιζι και Ντέμι Μουρ.

Όπως τόνισε: «Δεν έχω να πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να γίνει όλο αυτό. Εμείς μια παρωδία κάναμε της γνωστής σκηνής από την ταινία με τους Πάτρικ Σουέιζ και Ντέμι Μουρ. Στη συνέχεια την ίδια σκηνή την έκαναν και στο Muppet Show. Χιούμορ έχει, μέχρι εδώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γιατί να με στεναχωρήσουν τα αρνητικά σχόλια; Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση, δεν σημαίνει πως είναι αληθινό. Ρόλους κάνουμε. Κάναμε ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzqnpijryq9?integrationId=40599y14juihe6ly}