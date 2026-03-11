Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, 570 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα την τελευταία εβδομάδα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι έχει εξολοθρεύσει περισσότερους από 200 μαχητές της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ απέρριψε διπλωματικές πρωτοβουλίες του Λιβάνου, που είχαν σκοπό να «παγώσουν» την κλιμακούμενη επίθεσή του, απαιτώντας οι όποιες διαπραγματεύσεις να διεξαχθούν «εν μέσω πυρών», δήλωσαν στους Financial Times τρία πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Οι συνομιλίες, που προτάθηκε να διεξαχθούν στην Κύπρο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί λόγω διαφωνιών σχετικά με τη σειρά των βημάτων, με τη Βηρυτό να απαιτεί «παύση πυρός» πριν από οποιαδήποτε συνάντηση και την ισραηλινή κυβέρνηση να δηλώνει διατεθειμένη να συζητήσει την πιθανότητα μιας παύσης, πρόσθεσαν δύο από τα πρόσωπα.

Οι Λιβανέζοι «είναι έτοιμοι να μιλήσουν με το Ισραήλ, αλλά υπό τον όρο μιας παύσης πυρός. Όχι κατάπαυση του πυρός, αλλά μια παύση… ώστε να ξεκινήσουν οι συνομιλίες στην Κύπρο», είπε ένα από τα πρόσωπα. «Το Ισραήλ μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί και λέει ότι θα διαπραγματευθεί μόνο "υπό πυρά".»

Η νέα έκρηξη βίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, με το ένοπλο κίνημα να εκτοξεύει ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Το Ισραήλ απάντησε με κύματα αεροπορικών επιδρομών σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Βηρυτού, και έχει προωθήσει επιπλέον δυνάμεις σε μια αυτοανακηρυγμένη «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο.

Οι εχθροπραξίες αποτελούν την πιο σοβαρή έκρηξη βίας από τότε που μια εκεχειρία με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024 ήρθε να δώσει τέλος σε έναν χρόνο ανοιχτής σύγκρουσης, που κορυφώθηκε με την έναρξη πλήρους κλίμακας χερσαίας εισβολής των ισραηλινών δυνάμεων στον βόρειο γείτονά του.

Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνέχισε να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι ο αφοπλισμός της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν δεν προχωρούσε αρκετά γρήγορα.

Οι Financial Times ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι προετοιμάζονταν πλέον για μια εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ που θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από τον πόλεμο με το Ιράν, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν ότι η ένοπλη οργάνωση δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως υο Axios ανέφερε πρώτο το ενδεχόμενο συνομιλιών Ισραήλ–Λιβάνου στην Κύπρο. Ένα δεύτερο πρόσωπο με γνώση του θέματος δήλωσε ότι προετοιμάζονταν διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους «γύρω από ένα τραπέζι» - κάτι σπάνιο μεταξύ των δύο μακροχρόνιων εχθρικών κρατών.

Η Κύπρος θα μπορούσε ενδεχομένως να μεσολαβήσει στις συνομιλίες, εάν αυτές πραγματοποιηθούν, δήλωσε ένα από τα πρόσωπα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Η Γαλλία είναι επίσης ενήμερη για τις διπλωματικές προσπάθειες, πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο, ενώ ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν πλήρως τις συνομιλίες.