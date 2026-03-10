Το σχόλιο της Φαίη Σκορδά για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο μίλησαν σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, οι συντελεστές της εκπομπής «Buongiorno», με τη Φαίη Σκορδά να δίνει της δική της απάντηση σε όσους θέλουν τους δύο παρουσιαστές να είναι ζευγάρι.

Όπως εξήγησε η παρουσιάστρια της εκπομπής, πρόκειται για δύο συναδέλφους με πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους: «Εγώ, επειδή σχολιάστηκε αν έχουν σχέση, αυτό που έμαθα, δεν έχω μιλήσει με την Κατερίνα, είναι ότι ποτέ δεν υπήρχε κάτι μεταξύ τους. Οι άνθρωποι είναι συνάδελφοι, δεν είναι ότι το κρύβουν, αλλά γι’ αυτό το λόγο δεν έχουν μιλήσει. Συνάδελφοι είναι κι έχουν μια καλή σχέση».

Με τη σειρά του, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πρόσθεσε: «Ισχύει αυτό και το επιβεβαιώνω. Αλλά αυτό το σούσουρο το εξαργυρώνουν! Έπαιξαν μπάλα με το σούσουρο, οπότε μην τσαντιστεί αν τη ρωτήσουν ξανά…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgyyp7mataxd?integrationId=40599y14juihe6ly}