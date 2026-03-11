Οι δύο Όμιλοι διαθέτουν διακριτά αλλά αλληλοσυμπληρωματικά χαρακτηριστικά, τα οποία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της συνεργασίας, επιτρέπουν σαφή κατανομή ρόλων.

Σε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας στρατηγικού χαρακτήρα προχώρησαν ο Όμιλος AKTOR και ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies, με στόχο την από κοινού συμμετοχή τους στον επικείμενο διαγωνισμό για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του Λιμένος Ελευσίνας, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί από το Υπερταμείο.

Η σχεδιαζόμενη παραχώρηση εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά εγχειρήματα στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ναυτιλίας στην Ελλάδα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την αξιοποίηση του λιμανιού και την ενίσχυση της διεθνούς διασύνδεσης της χώρας.

Οι δύο Όμιλοι διαθέτουν διακριτά αλλά αλληλοσυμπληρωματικά χαρακτηριστικά, τα οποία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της συνεργασίας, επιτρέπουν σαφή κατανομή ρόλων. Ο Όμιλος AKTOR αναλαμβάνει το κατασκευαστικό σκέλος των απαιτούμενων υποδομών, ενώ ο Όμιλος ONEX θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.

Η σύμπραξη φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ισχυρό διεθνή κόμβο ναυτιλίας στην Ελλάδα, ικανό να ενισχύσει τη θέση της χώρας στον χάρτη των παγκόσμιων εμπορευματικών ροών.

Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην υλοποίηση σύνθετων έργων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων λιμενικών έργων και μεγάλων λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και μακρά εμπειρία σε έργα παραχώρησης. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει 16 μεγάλα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα υλοποίησης μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.

Από την πλευρά του, ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies εισφέρει στη συνεργασία την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ως βασικός παράγοντας στην αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κόμβου ναυπηγικής, άμυνας, βιομηχανίας, τεχνολογίας και ενέργειας, ο Όμιλος έχει επεκταθεί δυναμικά και στον τομέα της διαχείρισης λιμένων μέσω της θυγατρικής Onex Elefsis Port.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ONEX διαθέτει ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.).