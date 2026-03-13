Το Ertflix προσθέτει την ειδική κατηγορία με τίτλο «Βραβευμένες με Όσκαρ» ταινίες, η οποία θα είναι διαθέσιμη έως τις 29 Μαρτίου.

Λίγες ώρες πριν από την 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, το ERTFLIX ετοίμασε και παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με ταινίες που άφησαν το χρυσό αποτύπωμά τους στη μεγάλη οθόνη.

Από την Παρασκευή 13 μέχρι και την Κυριακή 29 Μαρτίου μπορείτε να ξαναθυμηθείτε ή να ανακαλύψτε ταινίες δραματικές, αισθηματικές, γεμάτες σασπένς, συγκλονιστικές βιογραφίες, αλλά και συγκινητικές ιστορίες που άφησαν εποχή, στο μεγάλο αφιέρωμα του ERTFLIX και στην ειδική κατηγορία με τίτλο «Βραβευμένες με Όσκαρ».

Γκάντι / Gandhi (1982) – Από 12/3

Αυτό το βραβευμένο με 8 Όσκαρ βιογραφικό δράμα παρουσιάζει τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του Μαχάτμα Γκάντι, του αγαπημένου ηγέτη της Ινδίας που αντιστάθηκε στη βρετανική κυριαρχία στη χώρα του. Αφοσιωμένος στην ιδέα της μη βίαιης αντίστασης, ο Γκάντι αρχικά απορρίπτεται από τους Άγγλους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο επιφανής Λόρδος Ίρβιν, αλλά τελικά αυτός και ο αγώνας του γίνονται διεθνώς γνωστοί, και οι συγκεντρώσεις παθητικής διαμαρτυρίας που οργανώνει οδηγούν την Ινδία στην ανεξαρτησία.

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Ατένμπορο

Σενάριο: Τζον Μπράιλι

Πρωταγωνιστούν: Μπεν Κίνγκσλεϊ, Ροσάν Σεθ, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Αμρίς Πουρί, Ροχίνι Χατανγκάντι, Κάντις Μπέργκεν, Μάρτιν Σιν, Αλίκ Παντάμσι

{https://youtu.be/B7I6D3mSYTE?si=c8G6cgjq_kvO7i0p}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κράμερ Εναντίον Κράμερ / Kramer vs. Kramer (1979) – Από 14/3

Ο Τεντ, εργασιομανής διαφημιστής, επιστρέφει σπίτι για να πανηγυρίσει μια επαγγελματική επιτυχία, όταν ξαφνικά η σύζυγός του τον ενημερώνει ότι τον εγκαταλείπει. Μένει μόνος με τον 6χρονο γιο τους, τον Μπίλι, και πρέπει να μάθει από την αρχή τι σημαίνει να είσαι γονιός. Μέσα από τις δυσκολίες, αναπτύσσει μια βαθιά σχέση με το παιδί του. Όμως όταν όλα δείχνουν να έχουν βρει ρυθμό, η μητέρα επιστρέφει και διεκδικεί την επιμέλεια, οδηγώντας τους σε μια σκληρή δικαστική σύγκρουση. Η ταινία κέρδισε 5 από τα 9 Όσκαρ για τα οποία ήταν υποψήφια, με τα δύο να πηγαίνουν στους πρωταγωνιστές της.

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Μπέντον

Σενάριο: Έιβερι Κόρμαν, Ρόμπερτ Μπέντον

Πρωταγωνιστούν: Ντάστιν Χόφμαν, Μέριλ Στριπ, Τζάστιν Χένρι, Τζόμπεθ Γουίλιαμς, Τζέιν Αλεξάντερ

{https://youtu.be/KZfIl9isKLU?si=-XWzG_6lTe8s1Nsb}

Θλιμμένη Τζάσμιν / Blue Jasmine (2013)

Η Τζάσμιν Φρεντς, πρώην βασίλισσα της υψηλής κοινωνίας της Νέας Υόρκης, βλέπει τη ζωή της να καταρρέει και καταφεύγει στην αδελφή της στο Σαν Φρανσίσκο. Παλεύει να ξανασταθεί στα πόδια της, παγιδευμένη στις ψευδαισθήσεις και τις εμμονές της. Οι παλιές αυταπάτες και οι νέες αποτυχίες της διαλύουν τις σχέσεις της και την οδηγούν στην πλήρη απομόνωση. Καθώς οι ενοχές και η ανάγκη για λύτρωση την κυριεύουν, η Τζάσμιν δίνει μια άνιση μάχη με τον ίδιο της τον εαυτό. Η Κέιτ Μπλάνσετ βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία της.

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Σενάριο: Γούντι Άλεν

Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Μπλάνσετ, Σάλι Χόκινς, Άλεκ Μπάλντουιν, Μπόμπι Κανάβαλε, Άντριου Ντάις Κλέι, Πίτερ Σάρσγκαρντ

{https://youtu.be/KK7_xLxf4o0?si=88s24Ckuz_WK9OBE}

Έριν Μπρόκοβιτς / Erin Brockovich (2000)

Η Έριν Μπρόκοβιτς βρίσκεται σε αδιέξοδο μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, χωρίς αποζημίωση, δουλειά ή οικονομική ασφάλεια. Πείθει τον δικηγόρο Εντ Μάσρι να την προσλάβει στο γραφείο του και σύντομα ανακαλύπτει μια σοβαρή υπόθεση μόλυνσης νερού που προκαλεί βαριές ασθένειες σε μια τοπική κοινότητα. Με επιμονή και άμεσο τρόπο επικοινωνίας, κερδίζει την εμπιστοσύνη των κατοίκων και οργανώνει έναν μαζικό αγώνα δικαίωσης, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 600 ενάγοντες. Η Τζούλια Ρόμπερτς κέρδισε Όσκαρ Πρώτου Γυναικείου Ρόλου, ενώ η ταινία απέσπασε ακόμα 4 υποψηφιότητες.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σόντερμπεργκ

Σενάριο: Στίβεν Σόντερμπεργκ

Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Άλμπερτ Φίνεϊ, Άαρον Έκχαρτ, Μαρτζ Χελγκενμπέργκερ, Πίτερ Κογιότ, Τσέρι Τζόουνς

{https://youtu.be/jjqUUxIy_yk?si=02G9RnSaOPOiU3l7}

Bram Stoker’s Dracula / Δράκουλας (1992) – Από 15/3

Μετά από αιώνες μοναξιάς στο ερειπωμένο κάστρο του, η επιθυμία του Δράκουλα για την ανθρωπότητα γίνεται πιο έντονη, βγάζοντάς τον από την απομόνωση. Όταν ο χαρισματικός Δράκουλας συναντά τη Μίνα, μια νεαρή γυναίκα που μοιάζει με τη μετενσάρκωση της χαμένης αγάπης του, οι δύο ξεκινούν ένα ταξίδι ρομαντικού πάθους και τρόμου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα παρουσιάζει το ριμέικ του κλασικού μυθιστορήματος για τον καταστροφικά σαγηνευτικό πρίγκιπα της Τρανσυλβανίας. Η ταινία απέσπασε 3 Όσκαρ: Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Ενδυματολογίας και Καλύτερου Μοντάζ Ήχου.

Σκηνοθεσία: Φράνσις Φορντ Κόπολα

Σενάριο: Τζέιμς Β. Χαρτ, Φράνσις Φορντ Κόπολα

Πρωταγωνιστούν: Γκάρι Όλντμαν, Γουϊνόνα Ράιντερ, Άντονι Χόπκινς, Κιάνου Ριβς, Σέιντι Φροστ, Μόνικα Μπελούτσι

{https://youtu.be/cpAfqCUaVwg?si=lxkXZ6r3IIvecLvj}

Τα Χρόνια της Αθωότητας / The Age of Innocence (1993) – Από 14/3

Στο αυστηρό περιβάλλον των παλαιότερων και πλουσιότερων οικογενειών της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 1870, οι γάμοι μοιάζουν με συνθήκες μεταξύ εθνών, με σκοπό όχι να εδραιώσουν το ειδύλλιο ή να δημιουργήσουν παιδιά, αλλά να εξασφαλίσουν την ομαλή μεταβίβαση του πλούτου μεταξύ των γενεών. Ο Νιούλαντ Άρτσερ, αρραβωνιασμένος με την όμορφη αλλά συμβατική Μέι Γουέλαντ, βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται όταν γνωρίζει την ανεξάρτητη κόμισσα Ολένσκα. Με όλες τις δυνάμεις της μεγάλης κοινωνίας να συνωμοτούν, οι δύο προσπαθούν να πιστέψουν ότι η αγάπη μπορεί πραγματικά να νικήσει τα πάντα. Η ταινία κέρδισε Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών.

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε

Σενάριο: Μάρτιν Σκορσέζε, Τζέι Κοκς

Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Μισέλ Φάιφερ, Γουινόνα Ράιντερ, Μίριαμ Μάργκελις, Ρόμπερτ Σων Λέοναρντ

{https://youtu.be/I3Mx8OSlNYM?si=C2sCXroag_d67dEB}

Η Παράσταση Αρχίζει / All That Jazz (1979)

Η δυνατή ιστορία ενός άνδρα που οδηγείται καταναγκαστικά στην αναζήτηση της τελειότητας στο έργο του. Ένα μιούζικαλ-δράμα και μια ιστορία πολλών ερωτικών σχέσεων. Ενώ υμνεί τον κόσμο του θεάματος, τον απογυμνώνει ταυτόχρονα από τη λάμψη και τη γοητεία του, αποκαλύπτοντας την ενέργεια, το θάρρος, τον πόνο, την εμμονική ώθηση, τη χαρά, την έμπνευση και τον έντονο ρυθμό της ζωής στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Η ταινία απέσπασε 9 υποψηφιότητες και κέρδισε 4 Όσκαρ.

Σκηνοθεσία: Μπομπ Φόσι

Σενάριο: Μπομπ Φόσι, Ρομπέρτ Άλαν Άρθουρ

Πρωταγωνιστούν: Ρόι Σάιντερ, Αν Ρέικινγκ, Τζέσι Λανγκ, Λίλαντ Πάλμερ, Μπεν Βερίν, Τζον Λίθγκοου, Κλιφ Γκόρμαν

Moonlight (2016)

Μια διαχρονική ιστορία ανθρώπινης επαφής και αυτογνωσίας. Η ταινία εξιστορεί τη ζωή ενός άνδρα από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση, καθώς παλεύει να βρει τη θέση του στον κόσμο. Ένα ζωτικό πορτρέτο, σε τρία κεφάλαια, της σύγχρονης ζωής ενός Αφροαμερικανού, και ένας ποιητικός διαλογισμός πάνω στην ταυτότητα, την οικογένεια, τη φιλία και την αγάπη, πλημμυρισμένος με βαθιά συμπόνοια και καθολικές αλήθειες. Η ταινία βρέθηκε υποψήφια για 8 Όσκαρ και κέρδισε 3, μεταξύ των οποίων και Καλύτερης Ταινίας.

Σκηνοθεσία: Μπάρι Τζένκινς

Σενάριο: Μπάρι Τζένκινς, Ταρελ Άλβιν Μακ Κρέινι

Πρωταγωνιστούν: Μαχερσάλα Αλί, Ναόμι Χάρις, Σαρίφ Ερπ, Τζανέλ Μονέ, Ντουάν Σάντερσον, Τρεβάντε Ρόουντς, Άστον Σάντερς, Άλεξ Χίμπερτ

{https://youtu.be/9NJj12tJzqc?si=pHQ7oQfziaptMN7q}

Blade Runner 2049 (2017) – Από 17/3

Τριάντα χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, ένας νέος blade runner, ο αστυνομικός Κέι, ανακαλύπτει ένα μυστικό που είχε θαφτεί από καιρό και μπορεί να βυθίσει στο χάος ό,τι έχει απομείνει από την κοινωνία. Η ανακάλυψή του τον οδηγεί στην αναζήτηση του Ρικ Ντέκαρντ, ενός πρώην blade runner του LAPD που αγνοείται εδώ και 30 χρόνια. Η ταινία διεκδίκησε 5 Όσκαρ και απέσπασε 2: Καλύτερης Φωτογραφίας και Ειδικών Εφέ.

Σκηνοθεσία: Ντενί Βιλνέβ

Σενάριο: Χάμπτον Φάντσερ, Μάικλ Γκριν, Φίλιπ Κ. Ντικ

Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Χάρισον Φορντ, Άνα ντε Άρμας, Σίλβια Χοκς, Μακένζι Ντέιβις, Τζάρεντ Λέτο, Ρόμπιν Ράιτ, Ντέιβ Μπατίστα

{https://youtu.be/gCcx85zbxz4?si=UnHx6zmDLqlzVadA}

Τζέρι Μαγκουάιρ / Jerry Maguire (1996) – Από 16/3

Ο Τζέρι Μαγκουάιρ, επιτυχημένος αθλητικός πράκτορας, απολύεται από ένα διάσημο πρακτορείο μετά από μια διαφωνία. Χάνει τους περισσότερους πελάτες του και την αρραβωνιαστικιά του, τη δημοσιογράφο του NFL, Έιβερι Μπίσοπ. Ο Τζέρι πρέπει να κάνει νέα αρχή και να ξαναχτίσει τη ζωή του, ενώ τα ιδανικά του για πίστη, ειλικρίνεια και αγάπη δοκιμάζονται στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού.

Σκηνοθεσία: Κάμερον Κρόου

Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Ρενέ Ζελβέγκερ, Κούμπα Γκούντιγκ Τζ., Κέλι Πρέστον, Μπόνι Χαντ, Ρετζίνα Κινγκ, Τζέι Μορ

{https://youtu.be/KUd3gwaf0KQ?si=q0tn-C6Vzfpsli9l}

Αναμνήσεις μιας Γκέισας / Memoirs of a Geisha (2005)

Στη δεκαετία του 1920, η 9χρονη Τσίγιο Σακαμότο πωλείται σε έναν οίκο γκέισας, όπου αναγκάζεται να υπηρετεί χωρίς αντάλλαγμα, μέχρι η ιεραρχία να αποφασίσει αν είναι αρκετά καλή για την πελατεία. Η πορεία της προς το πεπρωμένο της είναι γεμάτη εμπόδια, καθώς διαπραγματεύεται τον μυστικοπαθή και πολιτικό υπόκοσμο της προπολεμικής Ιαπωνίας. Η ταινία είχε 6 υποψηφιότητες και κέρδισε 3 Όσκαρ.

Σκηνοθεσία: Ρομπ Μάρσαλ

Πρωταγωνιστούν: Ζανγκ Ζιγί, Κεν Γουατανάμπι, Γκονγκ Λι, Μισέλ Γιο, Κότζι Γιαγκούσο, Γιούκι Κούντο, Καόρι Μομόι

{https://youtu.be/yCSKWhvv5Uo?si=I78oipzm74LgT5Dg}

Σχεδόν Διάσημοι / Almost Famous (2000)

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο 15χρονος Γουίλιαμ Μίλερ, φιλόδοξος ροκ δημοσιογράφος, βρίσκει δουλειά στο περιοδικό Rolling Stone. Η πρώτη του αποστολή είναι να περιοδεύσει με το ανερχόμενο συγκρότημα Stillwater και να γράψει για την εμπειρία του. Μέσα από τη μαγεία και το χάος της ροκ σκηνής, ανακαλύπτει τον εαυτό του. Η ταινία ήταν υποψήφια για 4 Όσκαρ, κερδίζοντας αυτό για Πρωτότυπο Σενάριο.

Σκηνοθεσία: Κάμερον Κρόου

Σενάριο: Κάμερον Κρόου

Πρωταγωνιστούν: Μπίλι Κράνταπ, Κέιτ Χάντσον, Πάτρικ Φούτζιτ, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Άννα Πάκουιν, Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν

{https://youtu.be/4U07rtBNa2g?si=xDfjw66DYUIrU20-}

Το Κοινωνικό Δίκτυο / The Social Network (2010)

Μια φθινοπωρινή νύχτα του 2003, ο σπουδαστής του Χάρβαρντ Μαρκ Ζούκερμπεργκ ξεκινά μια νέα ιδέα που μετατρέπεται σε παγκόσμιο κοινωνικό δίκτυο. Εξι χρόνια και 500 εκατομμύρια φίλοι αργότερα, γίνεται ο νεότερος δισεκατομμυριούχος στην ιστορία. Η επιτυχία αυτή οδηγεί σε προσωπικές και νομικές περιπλοκές. Η ταινία βραβεύτηκε με 3 Όσκαρ από τα 8 που διεκδίκησε.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Σενάριο: Άαρον Σόρκιν

Πρωταγωνιστούν: Τζέσι Άιζενμπεργκ, Άντριου Γκάρφιλντ, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, Άρμι Χάμερ, Ντακότα Τζόνσον, Ρούνι Μάρα, Τζος Πενς, Ρασίντα Τζόουνς

{https://youtu.be/lB95KLmpLR4?si=HoDrNqm9vwGQA7nB}

Θρύλοι του Πάθους / Legends of the Fall (1994)

Ο πρώην συνταγματάρχης του αμερικανικού ιππικού, Γουίλιαμ Λάντλοου, διοικεί το ράντσο του στα Βραχώδη Όρη της Μοντάνα, προσπαθώντας να μεγαλώσει τους τρεις γιους του μακριά από την τρέλα της εποχής. Ο Άλφρεντ, ο μεγαλύτερος, είναι υπάκουος και συγκρατημένος, αλλά έχει τη δική του θέληση. Ο Σάμιουελ, ο αγαπημένος μικρότερος αδελφός, είναι η επιτομή του ιδεαλισμού των αρχών του αιώνα. Και ο μεσαίος αδελφός Τρίσταν είναι ένα άγριο, αδάμαστο πνεύμα. Η άφιξη του Σάμιουελ από το κολέγιο φέρνει αναταραχή στην οικογένεια, καθώς και τα δύο αδέλφια ερωτεύονται τη νέα αρραβωνιαστικιά του, μέχρι που το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ανατρέπει τη ζωή τους. Η ταινία απέσπασε Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας και δύο ακόμα υποψηφιότητες.

Σκηνοθεσία: Έντουαρντ Ζγουικ

Σενάριο: Σούζαν Σίλιντεϊ, Γουίλιαμ Ντ. Γουίτλιφ, Τζιμ Χάρισον

Πρωταγωνιστούν: Μπραντ Πιτ, Άντονι Χόπκινς, Έινταν Κουίν, Τζούλια Όρμοντ, Χένρι Τόμας, Καρίνα Λόμπαρτ, Γκόρντον Τουτούσης

{https://youtu.be/QmfxbiMbASI?si=kxrLZvaQVcD88bBo}

Μπάγκσι / Bugsy (1991)

Ο γκάνγκστερ της Νέας Υόρκης Μπεν «Μπάγκσι» Σίγκελ κάνει ένα σύντομο επαγγελματικό ταξίδι στο Λος Άντζελες. Κομψά ντυμένος, γυναικάς και με άσχημο χαρακτήρα, δεν διστάζει να σκοτώσει όποιον του σταθεί εμπόδιο. Στην πόλη, η ζωή, ο κινηματογράφος και η ισχυρογνώμων Βιρτζίνια Χιλ τον κρατούν απασχολημένο, ενώ η οικογένειά του τον περιμένει πίσω στη Νέα Υόρκη. Ένα ταξίδι σε μια υποβαθμισμένη χαρτοπαικτική λέσχη στη έρημο του Λας Βέγκας του δίνει τη μεγάλη του ιδέα. Η ταινία ήταν υποψήφια σε 10 κατηγορίες και κέρδισε 2 Όσκαρ.

Σκηνοθεσία: Μπάρι Λέβινσον

Σενάριο: Τζέιμς Τόμπακ

Πρωταγωνιστούν: Γουόρεν Μπίτι, Άνετ Μπένινγκ, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Έλιοτ Γκουλντ, Τζέιμς Τόμπακ, Τζο Μαντένια

Το Πράσινο Βιβλίο / Green Book (2018) – Από 16/3

Ο Τόνι Λιπ, πορτιέρης από μία Ιταλο-αμερικανική γειτονιά του Μπρόνξ, προσλαμβάνεται ως οδηγός του δρα Ντον Σίρλει, ενός παγκοσμίου φήμης Αφροαμερικανού πιανίστα, για να τον συνοδεύσει σε περιοδεία από το Μανχάταν στον βαθύ Αμερικανικό Νότο. Πρέπει να κινηθούν στηριζόμενοι στο «Πράσινο Βιβλίο», που υποδεικνύει τα ασφαλή καταλύματα και εστιατόρια για τους Αφροαμερικανούς της εποχής. Η ταινία κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μαχέρσαλα Άλι και Πρωτότυπου Σεναρίου.

Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι

Σενάριο: Πίτερ Φάρελι, Μπράιαν Χέιζ Κάρι, Νικ Βαλελόνγκα

Πρωταγωνιστούν: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχέρσαλα Αλί, Λίντα Καρτελίνι, Σεμπάστιαν Μανισκάλο, Ντίμιτερ Ντ. Μαρίνοφ

{https://youtu.be/QkZxoko_HC0?si=qBKftwuUi-s_kS9G}

Λευκές Νύχτες / White Nights (1985)

Οκτώ χρόνια μετά την αποστασία του στη Δύση, ο θρυλικός Ρώσος χορευτής Νικολάι «Κόλια» Ροντσένκο πετάει από το Λονδίνο προς το Τόκιο, όταν το αεροπλάνο του προσγειώνεται αναγκαστικά στη Σιβηρία. Ο συνταγματάρχης της KGB Χάικο τον θεωρεί εγκληματία. Ο Ρέιμοντ, Αμερικανός χορευτής που είχε καταφύγει στη Ρωσία ως ηθική διαμαρτυρία ενάντια στο Βιετνάμ, προσπαθεί να πείσει τον Κόλια να παραμείνει στη Ρωσία, επανασυναντώντας την πρώην σύντροφο και ερωμένη του, Γκαλίνα, και συμμετέχοντας σε ένα τολμηρό σχέδιο απόδρασης. Η ταινία περιείχε 2 τραγούδια που διεκδίκησαν Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού, με το «Say You, Say Me» του Λάιονελ Ρίτσι να κερδίζει.

Σκηνοθεσία: Τέιλορ Χάκφορντ

Πρωταγωνιστούν: Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ, Γκρέγκορι Χάινς, Τζέρζι Σκολιμόφσκι, Έλεν Μίρεν, Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Τζέραλντιν Πέιτζ

{https://youtu.be/VHpKeRSLnF8?si=8zKHAjL4b30UBKpw}

Όλα για τη Μητέρα μου / All About my Mother (1999)

Η Μανουέλα ζει μόνη με τον γιο της Εστεμπάν, χωρίς να του έχει μιλήσει ποτέ για τον πατέρα του. Όταν μια τραγωδία συγκλονίζει τη ζωή τους, επιστρέφει στη Βαρκελώνη, απ’ όπου είχε φύγει έγκυος πριν από 18 χρόνια. Η αναζήτηση την οδηγεί σε πρόσωπα και καταστάσεις που θα την αλλάξουν, αναλαμβάνοντας ξανά τον ρόλο της μητέρας όχι μόνο για τον γιο της, αλλά και για άλλους που την έχουν ανάγκη. Η ταινία κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Πρωταγωνιστούν: Σεσίλια Ροθ, Μαρίζα Παρέδες, Πενέλοπε Κρουζ, Αντόνια Σαν Χουάν, Κανδέλα Πένια, Ελόι Ασορίν, Μίτσελ Ρούμπεν

{https://youtu.be/y_4XQWtB80Y?si=kMSgrisrtKW_bJ2a}

Αντιρρησίας Συνείδησης / Hacksaw Ridge (2016) – Από 12/3

Κατά τη μάχη της Οκινάουα, μια από τις πιο αιματηρές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ντος έσωσε πάνω από 75 άνδρες χωρίς να ανοίξει πυρ ή να φέρει όπλο. Ως νοσοκόμος, μετέφερε τραυματίες από τις εχθρικές γραμμές, αψηφώντας τα πυρά, και τραυματίστηκε σοβαρά από χειροβομβίδα. Ήταν ο πρώτος αντιρρησίας συνείδησης στην ιστορία των ΗΠΑ που τιμήθηκε με το Μετάλλιο Τιμής. Η ταινία κέρδισε 2 από τα 6 Όσκαρ που διεκδίκησε.

Σκηνοθεσία: Μελ Γκίμπσον

Σενάριο: Άντριου Νάιτ, Ρόμπερτ Σένκαν

Πρωταγωνιστούν: Άντριου Γκάρφιλντ, Σαμ Γουόρθινγκτον, Βινς Βον, Τερέζα Πάλμερ, Λουκ Μπρέισι, Χιούγκο Γουίβινγκ

{https://youtu.be/s2-1hz1juBI?si=O8kimuoX18IJV0a_}