Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνατήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, στο Παρίσι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε σημερινές του (13/03) δηλώσεις τόνισε ότι η απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου δεν βοηθάει στον τερματισμό του πολέμου και στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Η μονομερής χαλάρωση των κυρώσεων εκ μέρους των ΗΠΑ θα προσφέρει στην Ρωσία περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο. Αυτό βεβαίως δεν βοηθάει στην επίτευξη της ειρήνης» τόνισε ο Ζελένσκι κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, μετά τη συνάντησή τους στο Παρίσι.

{https://x.com/nexta_tv/status/2032452534762078286}

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι δέκα χώρες έχουν ήδη απευθυνθεί στην Ουκρανία ζητώντας υποστήριξη για την άμυνα απέναντι στα ιρανικής κατασκευής drones Shahed. Όπως σημείωσε, η Ουκρανία διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπειρία παγκοσμίως στην αντιμετώπιση αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και είναι έτοιμη να τη μοιραστεί με άλλες χώρες.

Πρόσθεσε επίσης ότι τα drones που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας αναπτύσσονται πλέον και σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων χωρών της Μέσης Ανατολής, καθώς και εναντίον αμερικανικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2032447211858960499}