Η Ρία Ελληνίδου, «ντύνει» με τη φωνή της τραγούδια που αγαπήθηκαν.

Η Ρία Ελληνίδου χαρίζει για ακόμα μια φορά «μαγικές» μουσικές στιγμές μέσα από ένα ιδιαίτερο medley με δύο πολύ αγαπημένα της ακούσματα.

Το medley, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, περιλαμβάνει τα «Τέρμα Σ’ Αγαπάω» και «Ό,τι Και Να Γίνει Θυμήσου», δύο τραγούδια που κατέχουν ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων και η Ρία Ελληνίδου ερμηνεύει μοναδικά στις live εμφανίσεις της.

Το medley «Τέρμα Σ’ Αγαπάω & Ό,τι Και Να Γίνει Θυμήσου» μεταφέρεται στις οθόνες μας μέσα από ένα κινηματογραφικής αισθητικής music video με τη Ρία Ελληνίδου να μας χαρίζει τη γεμάτη πάθος ερμηνεία της πλαισιωμένη από τους μουσικούς της. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Mike Marzz.

{https://www.youtube.com/watch?v=XRQsPET96yM}

Το «Τέρμα Σ’ Αγαπάω», σε μουσική του Βασίλη Κελαϊδή και στίχους του Πάνου Φαλάρα, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1998 από την Εύα Κανέλλη, ενώ το «Ό,τι Και Να

Γίνει Θυμήσου», σε μουσική του Στέλιου Φωτιάδη και στίχους του Πάνου Φαλάρα, κυκλοφόρησε το 1986 με πρώτη ερμηνεύτρια την Γλυκερία.

Βρείτε το medley στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/terma-s-agapo-oti-kai-na-ginei-thimisou