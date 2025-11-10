Η παρουσιάστρια, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε ανοιχτά για την εγκυμοσύνη της.

Τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα επιβεβαίωσε η Κατερίνα Καινούργιου, ανακοινώνοντας το βράδυ της Κυριακής μέσω ανάρτησης στο Instagram ότι περιμένει το πρώτο της παιδί.

«A little miracle on the way. Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές, τη θετική σας ενέργεια και κυρίως για τη διακριτικότητά σας σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής μου», έγραψε η παρουσιάστρια, ανεβάζοντας τρυφερές φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα και τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, στο πλευρό της.

Το πρωί της Δευτέρας, η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε κανονικά στην εκπομπή της, «Super Κατερίνα», φορώντας ένα φούξια εφαρμοστό φόρεμα που ανέδειξε τη φουσκωμένη της κοιλίτσα. Το στούντιο ήταν στολισμένο με ροζ μπαλόνια, γεγονός που «πρόδωσε» και το φύλο του μωρού. «Μπέμπα περιμένω!» αποκάλυψε χαμογελαστή on air.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε ανοιχτά για την εγκυμοσύνη της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και τον λόγο που προτίμησε να κρατήσει την είδηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για καιρό.

«Θα μιλήσω με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Το είχατε καταλάβει από νωρίς, αλλά σκεφτόμουν αν και πότε πρέπει να το πω. Οι γυναίκες καλό είναι να μοιραζόμαστε τέτοιες στιγμές με τους δικούς μας ανθρώπους, καθώς υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που πρέπει πρώτα να γίνουν. Από χθες έχω εισπράξει τόση θετική ενέργεια, που είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Παρ’ όλα αυτά, κάθε μαμά έχει το άγχος και την αγωνία της μέχρι την τελευταία στιγμή», είπε συγκινημένη.

Η ίδια ευχαρίστησε το κοινό για τη διακριτικότητα και τη στήριξη, αποκαλύπτοντας πως η εγκυμοσύνη ήρθε ύστερα από μακροχρόνια προσπάθεια.

«Νιώθω ευλογημένη. Ήταν όνειρό μου να γίνω μανούλα. Είχα κάνει αρκετές προσπάθειες, με τη βοήθεια γιατρών και ορμονικών θεραπειών. Το καλοκαίρι αποφάσισα να σταματήσω να το σκέφτομαι, να χαλαρώσω, και τότε ήρθε φυσικά, από μόνο του. Μην απογοητεύεστε ποτέ. Εντάξει… μπέμπα περιμένω!» κατέληξε με χαμόγελο η Κατερίνα Καινούργιου.

