Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τα συναισθήματα που βιώνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου και με κάθε ευκαιρία εκφράζει τη χαρά και την ανυπομονησία της για τον ερχομό της κόρης της.

Συχνά, μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα», μοιράζεται με τους τηλεθεατές τις σκέψεις της και τα συναισθήματα που βιώνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην παρουσιάστρια. Μεταξύ άλλων, οι δύο γυναίκες συζήτησαν για την περίοδο της εγκυμοσύνης και τα έντονα συναισθήματα που βιώνει μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της κύησης, αλλά και τον πρώτο καιρό μετά τον ερχομό του παιδιού.

Η ηθοποιός τόνισε πως για την ίδια η σχέση του ζευγαριού αμέσως μετά τον ερχομό του παιδιού έχει καθοριστική σημασία:

«Η σχέση με τον σύζυγο είναι από τα πιο σημαντικά. Το κάθε ζευγάρι είχε τα δικά του. Για εμένα ήταν προς το χειρότερο, δεν ήθελα να με ακουμπάει. Έχεις ένα πλάσμα που εξαρτάται 100% από εσένα. Εκεί ο άνδρας πρέπει να είναι εντελώς βράχος. Εκεί πρέπει να σε πάρει από το χέρι και να σου πει πάμε για ποτό, για ένα φαγητό, για ένα σουβλάκι. Θα πει 100% όχι. Εκεί πρέπει να την πάρει μαλακά από το χέρι και να της πει πάμε προς τα έξω πάλι».

Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τα δικά της συναισθήματα, αποκαλύπτοντας πως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της δεν αισθάνεται θελκτική:

«Εγώ προσωπικά... πολλές φορές το συζητάμε στα social. Δεν νιώθω καθόλου ερωτική και θελκτική στην εγκυμοσύνη... Είναι πολλές γυναίκες. Εγώ σου λέω πώς νιώθω».

