Σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε η κηδεία της γυναίκας του.

Η απουσία του Νότη Σφακιανάκη από την κηδεία της συζύγου του προκάλεσε έντονα σχόλια. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γιώργο Λιάγκα, ο δημοφιλής τραγουδιστής αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον κράτησε μακριά από την τελετή, χωρίς όμως να έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση.

«Μαθαίνω για κάποια θέματα υγείας που τον κρατούν μέσα στο σπίτι. Σπίτι άλλο από αυτό που έμενε η Κίλι. Είναι σοβαρότερο θέμα υγείας από το ότι πονάει η μέση του», ανέφερε ο δημοσιογράφος σήμερα στο «Πρωινό».

Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη με ασθένεια, αφήνοντας πίσω της δύο παιδιά, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη. Η τελετή αποτέφρωσης πραγματοποιήθηκε στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως η ίδια είχε ζητήσει.