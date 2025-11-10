Εξετράπη στο αντλιθετο ρεύμα στην προσπάθειά του να αποφύγει ζώο το οποίο βρέθηκε μπροστά του.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μίλησε περιέγραψε στην εκμπή της Κατερίνας Καινούργιου, τις δραματικές στιγμές που έζησε στο αυτοκίνητό του, το οποίο όπωψς φαίνεται έχει γίνει σμπαράλια.

«Μας έσωσε ο Άγιος Νεκτάριος», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το ατύχημα συνέβη ενώ οδηγούσε προς τη Λευκωσία. Προσπαθώντας να αποφύγει ένα ζωάκι που πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

«Επέστρεφα από την Πάφο το βράδυ και, προσπαθώντας να μην πατήσω ένα ζωάκι, βρέθηκα στο αντίθετο ρεύμα. Ευτυχώς δεν ερχόταν άλλο όχημα. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα — μαύρο. Το μόνο που έχω τώρα είναι αφόρητοι πόνοι σε όλο το σώμα μου», περιέγραψε ο ίδιος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4w18xslump?integrationId=40599y14juihe6ly}