Έντονη ψυχρή εισβολή την Κυριακή φέρνει τσουχτερό κρύο, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Μια «κρύα μπάλα», που θα κατέβει από την Κυριακή στην Ελλάδα θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία, φέρνοντας τσουχτερό κρύο, ενώ χιόνια θα πέσουν ακόμα και σε πεδινές περιοχές, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Τις επόμενες ώρες, έως τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/1) τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Θρακικό, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη δυτική Ελλάδα. Στην Ήπειρο πιθανόν τα φαινόμενα να είναι έντονα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ο καιρός θα είναι άστατος στη βόρεια Ελλάδα και περιοχές της δυτικής- νότιας Θεσσαλίας, της βόρειας- βορειοανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τοπικές μπόρες αναμένονται και στην Αττική έως το μεσημέρι.

Χιόνια θα πέσουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη βορειοδυτική Στερεά Ελλάδα.

Ιδιαίτερη προσοχή θέλουν οι άνεμοι, καθώς στο Ιόνιο οι ριπές αναμένεται να φτάσουν τα 10-11 μποφόρ, στις Κυκλάδες τα 9-10 και στην Αττική τα 8-9 μποφόρ. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει πρόβλημα με τον απόπλου των πλοίων από πρωί του Σαββάτου για την ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 17-19 βαθμούς Κελσίου και στις ορεινές περιοχές στους 7-10.

Την Κυριακή (11/1) θα υπάρξει έντονη ψυχρή εισβολή από τον βορρά προς τον νότο. Στη δυτική Μακεδονία δεν αποκλείεται να πέσουν χιόνια σε υψόμετρο 400-500 μέτρων. Προς το βράδυ, ίσως εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης σε χαμηλό υψόμετρο, ίσως και πεδινές. Στο Αιγαίο θα βρέχει, ενώ το πρωί θα εκδηλωθεί παγετός στην ορεινή βόρεια Ελλάδα.

Το ψυχρό μέτωπο θα κατέβει νοτιότερα τη Δευτέρα (12/1). Δεν αποκλείονται παροδικές χιονοπτώσεις σε περιοχές με πάρα πολύ χαμηλό υψόμετρο στο βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και πολύ τοπικές στην ανατολική Στερεά και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Βροχές θα πέσουν στην Κρήτη και χιόνια σε ορεινές και- πρόσκαιρα- ημιορεινές περιοχές.

Η ένταση των ανέμων ίσως τοπικά φτάσει τα 9-10 μποφόρ. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν αρχικά σε όλη την ορεινή και βόρεια Ελλάδα και βαθμιαία έως το μεσημέρι θα κρυώσει έως τα νότια.

Την Τρίτη (13/1) δεν αποκλείεται να επικρατήσουν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στην ορεινή και ημιορεινή Αττική, στην Πελοπόννησο και σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά τμήματα.

Από την Τετάρτη (14/1) έως και τις 18-19 Ιανουαρίου θα έχει φυσιολογική για την εποχή ψύχρα, ενώ δεν αναμένονται ιδιαίτερα φαινόμενα, πέρα από πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα δυτικά και τα ανατολικά στις 16-17/1.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=2SPCZ0mVvOQ}