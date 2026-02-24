Οι πρώτες πληροφορίες για τη σεισμική δόνηση.

Σεισμός σημειώθηκε στην Αλβανία, στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 125 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αετομιλίτσας Ιωαννίδων και το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

{https://x.com/eqgr/status/2026372717125976155}

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κάνει λόγο για δόνηση 4,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ελμπασάν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/LastQuake/status/2026371821021352065}