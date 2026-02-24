Σεισμός σημειώθηκε στην Αλβανία, στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης.
Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε 125 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αετομιλίτσας Ιωαννίδων και το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.
Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κάνει λόγο για δόνηση 4,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ελμπασάν.
