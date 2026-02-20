Πεδίο μάχης έγινε ο χώρος έξω από το αλβανικό κοινοβούλιο με χιλιάδες υποστηρικτές του Σαλί Μπερίσα.

Η αστυνομία στην Αλβανία διέλυσε το βράδυ της Παρασκευής μια ακόμα αντικυβερνητική διαδήλωση της δεξιάς αντιπολίτευσης μπροστά στην έδρα της κυβέρνησης στα Τίρανα.

Είχαν προηγηθεί επεισόδια, με κάποιους από τους διαδηλωτές, υποστηρικτές του Σαλί Μπερίσα, να πετούν βεγγαλικά και βόμβες μολότοφ και τους αστυνομικούς να απαντούν με εκτοξευτές νερού. Χιλιάδες υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος (PD) του πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα απαντούν τακτικά τους τελευταίους μήνες στις εκκλήσεις του και συγκεντρώνονται στο κέντρο των Τιράνων ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος κυβερνά την Αλβανία από το 2013.

«Θα σώσουμε την Αλβανία από τον Έντι Ράμα που τη βύθισε στη φτώχεια και τη διαφθορά. Είναι πολιτικά νεκρός», είπε στο πλήθος ο 81χρονος Μπερίσα, ο οποίος αναγκάστηκε λίγο αργότερα να διακόψει την ομιλία του, όταν πολλοί διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ στο πεζοδρόμιο και στην πρόσοψη της έδρας της κυβέρνησης.

Η αστυνομία διέλυσε τη συγκέντρωση με χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτές νερού. Στη συνέχεια οι διαδηλωτές με επικεφαλής τον Μπερίσα κατευθύνθηκαν προς το κοινοβούλιο, που απέχει μερικές εκατοντάδες μέτρα και όπου τους περίμεναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τα τελευταία χρόνια, τα αλβανικά κόμματα αλληλοκατηγορούνται για διαφθορά και σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Η ένταση κλιμακώνεται σταδιακά από τον Νοέμβριο, όταν ασκήθηκε δίωξη για διαφθορά στην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό υποδομών Μπελίντα Μπαλούκου, στενή συνεργάτιδα του Ράμα, η οποία στη συνέχεια καθαιρέθηκε από το αξίωμά της με δικαστική απόφαση.

Πολλοί πρώην υπουργοί των κυβερνήσεων του Ράμα έχουν επίσης κατηγορηθεί για διάφορες υποθέσεις διαφθοράς. Από την άλλη, ο ίδιος ο Σαλί Μπερίσα φέρεται ότι ανέθεσε δημόσιες συμβάσεις σε συγγενείς του όταν ήταν στην εξουσία, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.