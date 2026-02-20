Ο Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.

Αιχμηρή ανάρτηση του εκπρόσωπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη, στην οποία αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, στο τέλος συνέντευξής του έκανε ένα σχόλιο παρομοιάζοντας τους κομμουνιστές με «Δράκουλα» και αναφέροντας πως χρειάζεται «σταυρό», αλλά και το εθνόσημο των ΗΠΑ για «προστασία».

Ο κ.Ζαχαριάδης θεωρεί ότι η τοποθέτηση αυτή δεν είναι ένα αθώο αστείο, αλλά εντάσσεται σε ένα τοξικό πολιτικό κλίμα, καθώς δαιμονοποιεί την Αριστερά και εξισώνει τον κομμουνισμό με τον φασισμό.

Στο τέλος της χθεσινής του συνέντευξης ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, είπε να κάνει ένα αστειάκι. Είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα; Ας προσέξουμε λίγο τι είπε:

«Όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό; Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω το εθνόσημο των ΗΠΑ, να έχω προστασία».

Δείτε πόσους τοξικούς συνειρμούς έχει μέσα σε λίγες και μόνο λέξεις.

Οι κομμουνιστές (η αριστερά με την ευρεία έννοια) είναι ο Δράκουλας.

Τους κομμουνιστές - την αριστερά δηλαδή την αντιμετωπίζεις με το εθνόσημο των ΗΠΑ και τον σταυρό.

Ο ίδιος ξεκινώντας τη μέρα του και πριν συμβούν όλα όσα συνέβησαν δεν σκέφτηκε ότι επισκέπτεται νοσοκομείο, αλλά πήρε τα μέτρα του για να προστατευτεί από τους “κακούς κομμουνιστές”, δηλαδή τους “δράκουλες της πολιτικής”.

Είναι αστειάκια όλα αυτά για να γελάμε; Κατά τη γνώμη μου, όχι. Είναι ένα τοξικό πολιτικό κλίμα, την ίδια ώρα που στην ίδια συνέντευξη εξισώνει τον κομμουνισμό με τον φασισμό.

Όλα αυτά έρχονται την ώρα που οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών από τους ναζί Γερμανούς κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

«Τι σχέση η σημερινή ΝΔ με το κόμμα που ήταν στην μεταπολίτευση», με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, έπαιξε θετικό και καθοστιστικό ρόλο στη νομιμοποίηση του ΚΚΕ, το 1974;