Μία ξεχωριστή στιγμή μοιράστηκε η Δήμητρα Παπαδοπούλου με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου, επέστρεψε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media αναρτώντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο.

Η ηθοποιός που έχει χτίσει την καριέρα της στο χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου αποφάσισε να τελειώσει τη σχολή της και να πάρει το πτυχίο της στα 64 της χρόνια. Σε όλες τις φωτογραφίες εμφανίζεται με ένα πλατύ χαμόγελο, ποζάροντας περήφανη στο φακό της κάμερας.

Τις φωτογραφίες, επέλεξε να τις συνοδεύσει με μία λιτή και ιδιαίτερα συγκινητική λεζάντα, ένα μήνυμα προς τον πατέρα της: «Μπαμπά πήρα πτυχίο!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.